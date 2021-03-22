MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriİKM sonuçları ne zaman açıklanacak? İnfaz Koruma Memuru alımı için gözler açıklamalara çevrildi
GeriGündem İKM sonuçları ne zaman açıklanacak? İnfaz Koruma Memuru alımı için gözler açıklamalara çevrildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 22 Mart 2021 - 10:11 | 

İKM sonuçları ne zaman açıklanacak? İnfaz Koruma Memuru alımı için gözler açıklamalara çevrildi

İnfaz Koruma Memuru (İKM) başvuru sonuçları için adayların beklentisi devam ediyor. 23 Şubat ve 12 Mart tarihleri arasında alınan başvurular neticesinde İKM sonuçları için gözler Adalet Bakanlığına çevrildi. Toplam 4 bin 918 İKM alımı yapacak olan Adalet Bakanlığı, bu alımlarla ilgili değerlendirme sürecine devam ediyor. Peki, İKM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İKM sonuçları, başvuruların yaklaşık 2 hafta önce sona ermesinin ardından merakla araştırılmaya başlandı. Binlerce kişinin müracaat ettiği İKM pozisyonu için değerlendirme sürecine devam eden Adalet Bakanlığı, sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlayacak. Peki, İKM sonuçları için beklenen tarih nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

2

İKM başvurularının 12 Mart tarihinde tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrilmişti. Adalet Bakanlığı'nın İKM başvuru sonuçları açıklamasını Nisan ayının başında duyurması bekleniyor.

3İKM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ

İKM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;

Genel Şartlar:

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 12.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) hemşire ve sağlık teknikeri için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi