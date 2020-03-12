İkizler 1 yaşında

Oyuncu Sinem Öztürk ile yönetmen Mustafa Uslu 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Sinem Uslu geçtiğimiz yıl ikiz bebekleri Mustafa ve Kemal'in dünyaya getirdi. İkizler dün 1 yaşına bastı. Anne Sinem Uslu ile baba Mustafa Uslu, çocukları için sürpriz doğum günü partisi organize etti. Partiye aralarında Hazal Kaya'nın da bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Sinem Uslu, çocuklarının yen yaşını Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı: Aslan parçalarım..Mustafa’m...Kemal’im...Hayatımı aydınlattınız...Benim küçük mucizelerim... İyi ki doğmuşsunuz! Canım dostlarım çok teşekkür ederim, iyi ki geldiniz... İyi ki varsınız...