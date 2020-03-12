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Haber Giriş: 12 Mart 2020 - 08:06, /

İkizler 1 yaşında

Sinem Uslu ile Mustafa Uslu'nun ikizleri Mustafa ve Kemal 1 yaşına bastı.

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Oyuncu Sinem Öztürk ile yönetmen Mustafa Uslu 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Sinem Uslu geçtiğimiz yıl ikiz bebekleri Mustafa ve Kemal'in dünyaya getirdi.

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İkizler dün 1 yaşına bastı. Anne Sinem Uslu ile baba Mustafa Uslu, çocukları için sürpriz doğum günü partisi organize etti. Partiye aralarında Hazal Kaya'nın da bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

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Sinem Uslu, çocuklarının yen yaşını Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı:

"Aslan parçalarım..Mustafa’m...Kemal’im...Hayatımı aydınlattınız...Benim küçük mucizelerim... İyi ki doğmuşsunuz! Canım dostlarım çok teşekkür ederim, iyi ki geldiniz... İyi ki varsınız..."

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