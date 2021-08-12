İkizimin Sırrı oyuncuları kimler? İşte İkizimin Sırrı dizisinin konusu ve oyuncuları
İkimizin Sırrı ilk bölümü ile beğeni toplarken başrol oyuncusu Aras Aydın’ın seslendirdiği şarkı herkesi duygulandırdı. Dizide Alp Karahun karakterini canlandıran oyuncu, ‘Geceler Düşman’ yorumuyla dikkatleri üzerine çekti. Peki, İkizimin Sırrı oyuncuları kimler? İşte İkizimin Sırrı dizisinin konusu ve oyuncuları
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Bir anne ile kızının hayatta kalma mücadelesini anlatan İkimizin Sırrı ekran macerasını sürdürüyor. Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı dizinin başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın paylaşıyor. İkiliye kadroda ekran dünyasının tanıdık simaları eşlik ediyor.
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Dizinin oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Bestemsu Özdemir, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu ve Irmak Örnek gibi usta isimler de yer alıyor.
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Bir anne-kız hikayesi
Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.
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Aras Aydın’ın seslendirdiği şarkı herkesi duygulandırdı. Dizide Alp Karahun karakterini canlandıran oyuncu, ‘Geceler Düşman’ yorumuyla dikkatleri üzerine çekti. Geçmişini hatırlayan Alp Karahun, duygusal gecesini sazına ve sesine yansıttı. Alp hem çaldı söyledi. "Geceler Düşman" şarkısına ses veren Alp, şarkının sonlarına doğru gözyaşlarını tutamadı. İkimizin Sırrı izleyicilerini duygulandıran anlar büyük ilgi çekti. İkimizin Sırrı izleyicileri zengin, yakışıklı ve başarılı bir iş adamı olan Alp Karahun'un farklı bir yönüyle tanışmış oldu.