İkiz gebelikte tehlikeli 6 yanlış

İkiz bekliyorum diyerek daha fazla yemek! DOĞRUSU: Anne adaylarının en büyük yanlışlarından biri; ikizim olacak diyerek daha fazla yemek. Oysa aşırı yemek, bebeğe kazanç değil, anneye yük oluşturuyor ve hem kendisini hem de ikiz bebeklerin sağlığını tehdit ediyor. Kilo alımına çok dikkat etmek, düzenli tartılmak, dengeli ve sağlıklı beslenmek şart. Kaliteli proteinlerle beslenmek çok önemli olduğundan; kırmızı et/tavuk/balık, yoğurt ve yumurta mutlaka tüketilmeli. Protein ağırlıklı beslenip, karbonhidrat azaltılmalı. Anne adayı bir şeyi yiyeceği zaman ‘bu pastanede yapılabilir mi, satılabilir mi’ demeli, eğer cevabı evet ise o ürünü tüketmemeli. Bir de tuz ve şekeri diyetinden çıkarıp, her gün 3 litre su içmeli.