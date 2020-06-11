İkiz çocuk sahibi olan ünlü anneler

Bebek sahibi olmak dünyanın en güzel duygularından biri. Bir de bebekler ikiz olunca yaşanan mutluluk daha fazla oluyor. Biz de ikiz bebek sahibi olan ünlü isimleri derledik. Bir göz atmaya ne dersiniz?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Pelin Akil
Oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan ikiz bebek sahibi ünlü isimlerden. Çift, Alin ve Lina adını verdiği kızlarını 2019 yılında kucağına aldı.
2
Abone Ol
Doğa Rutkay
Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal'la evlendi ve 2018 yılında da ikiz bebeklerini dünyaya getirdi.
3
Abone Ol
Çift, biri kız diğeri erkek olan çocuklarına Piraye ve Rutkay Kerim adını verdi.
4
Abone Ol
Gülben Ergen
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, ilk çocuğu Atlas'ı 2007 yılında kucağına aldı. Ergen, 2 yıl sonra ikiz bebeklerine hamile kaldı. Başarılı şarkıcının ikiz çocukları beklenenden erken dünyaya geldi. Ergen, hamileliğinin 7. ayında doğum yaptı. İkisi de erkek olan çocuklara Ares ve Güney adı verildi.
5
Abone Ol
Ayça Bingöl
Oyuncu Ayça Bingöl de çifte mutluluk yaşayan ünlü annelerden.
6
Abone Ol
Yönetmen Ali Altuğ ile mutlu evliliklerinden ikiz bebek sahibi olan çift, çocuklarına Aylin ve Leyla adını verdi.
7
Abone Ol
Ebru Şancı
Futbolcu Alpaslan Öztürk ile hayatını birleştiren Manken Ebru Şancı da ikiz bebek sahibi oldu. Mutlu çift, bebeklerine Ceylin ve Mila ismini verdi.
8
Abone Ol
Tuba Büyüküstün
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün de ikiz çocuk sahibi annelerden...
9
Abone Ol
Tuba Büyüküstün'ün Onur Saylak ile olan evliliğinden Toprak ve Maya adında ikiz kızları var.
10
Abone Ol
Beyonce
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'da ve eşi Jaz Z.'de ikiz bebek sevinci yaşayan ünlülerden. Çiftin, Sir Carter ve Rumi isimlerini verdiği çocukları 2017 yılında dünyaya geldi.
11
Abone Ol
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker ve eşi Matthew Broderick'de ikiz bebek sahibi oldu. Çift, Marion ve Tabitha adını verdiği ikizlerine taşıyıcı anne yardımıyla sahip oldu.
12
Abone Ol
Jennifer Lopez
İkiz bebeği olan ünlü annelerden biri de Jennifer Lopez... Lopez'in, Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikizlerin adı ise Max ve Emme.