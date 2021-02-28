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Ekonomi
Serdar ALTINTEPE Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 28 Şubat 2021 - 14:53 | 

İkitelli’deki vergi dairesine gelenlere site girişinde kapalı kapı sürprizi

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında son gün olması nedeniyle İkitelli ’de sanayi sitesinin içinde bulunan vergi dairesine gelenler, sitenin kapalı kapısı ile karşılaştılar.

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Birçok kişi demir kapının üzerinden atlarken bazıları da tel örgülerde bulunan küçük delikten geçerek vergi dairesine ulaştı.

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Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında son tarih 1 Mart olduğu için vergi dairelerinin hafta sonu açık olmasına karar verildi.

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Bu kapsamda ödemelerini yetiştiremeyen veya son güne bırakan vatandaşlar vergi daireleri önünde yoğunluk oluşturdu.

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Yoğunluğun oluştuğu noktalardan birisi de İkitellide bulunan vergi dairesi oldu.

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Dolapdere Sanayi Sitesi içinde bulunan vergi dairesine giden yolda bulunan ve site yönetiminin sorumluluğunda olduğu öğrenilen sürgülü demir kapı, kapalı idi.

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Vatandaşların birçoğu demir kapının üzerinden atlamayı tercih ederken bazıları da tel örgü kısmında bulunan küçük delikten geçerek vergi dairesine ulaştı.

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Saatlerdir ödeme yapmak için sıra bekleyenlerden Mustafa Çakmak, Saat 10.00'da geldim daha sıra gelmedi. İki saatte 80 kişi aldılar. Vergi dairesi açık, kapı kapalı çitlerin üzerinden atlayıp giriyoruz. Güvenliğe söyledik biz bakmıyoruz dediler. dedi.

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Ödeme yapmak için çile çektiklerini belirten Fahri Demir isimli bir vatandaş da Yapılandırma için para ödemeye geldik ama çile çekiyoruz, bariyerlerden atlamak zorunda kalıyoruz. Bir çare bulunması lazım. ifadelerine yer verdi.

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