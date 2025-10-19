İkisi de çoktan evlenip yuva kurdu ama kıskançlık kavgaları bitmek bilmedi… ‘Bırakın da kız rahatça konuşsun!’

Yıllardır bu başarıları kadar birbirleriyle olan rekabetleri, kavgaları ve kıskançlıklarıyla konuşuluyorlar ve ikisi de artık evli olmasına rağmen bu durum değişmiyor. 28 yaşındaki Hailey Baldwin ve 33 yaşındaki Selena Gomez’i birbirlerine bağlayan ve aynı zamanda bu kavgaya sebep de olan kişi ise Justin Bieber… Justin Bieber ve Selena Gomez ikisi de çocuk yaşta ünlendikten sonra büyük bir aşk yaşamış, bu bir dargın bir barışık ilişkileri yıllarca unutulmamıştı. Yolları en sonunda tamamen ayrıldığında Justin Bieber’ın hayatına Hailey Baldwin girmiş, ikili kısa süren bir flört döneminden sonra 2018’de evlenmişti. Selena Gomez hayranları yıllarca Hailey Baldwin’i suçlamış; Justin Bieber’ı Selena Gomez’in elinden aldığı için ona nefret duymaya başlamıştı. Aynı şekilde Hailey Baldwin ve Justin Bieber’ın hayranları da Selena Gomez’e artık onları rahat bırakması için çağrıda bulunmuş, Gomez’in Justin Bieber’ı unutamadığı için sürekli Hailey Baldwin’e saldırdığını söylemişlerdi. Sonra, 2023'te Gomez, hayranlarından 28 yaşındaki Hailey'e karşı siber zorbalığı durdurmalarını istedi. Kısa bir süre sonra, iki kadın Akademi Müzik Galası'nda birlikte poz verip deyim yerindeyse sosyal medyanın tozu attırdı. Ancak bu barış kısa sürdü ve ikili sürekli imalı paylaşımlar yaparak birbirlerine uzaktan uzağa laf söylemeye devam etti. Justin Bieber ve Hailey Baldwin çiftinin oğulları geçen yıl doğdu, artık anne baba olan çift evlilikleri hakkında zaman zaman zorlansa da sonuçta bir aile oldular. Selena Gomez de hayatının aşkını buldu ve 2 yıllık sevgilisi Benny Blanco ile yakın zamn önce evlenip mutlu yuvasını kurdu. Artık ikisi de evli barklı olmalarına rağmen Selena Gomez ve Hailey Baldwin’in atışmaları bitmek bilmiyor… İkili peş peşe kozmetik markaları kurarak iş dünyasında da birbirlerine rakip olmuştu. Hailey Baldwin son olarak iki markanın sürekli karşılaştırılmasını sinir bozucu olarak nitelendirdi. Başkalarıyla karşı karşıya gelmek her zaman can sıkıcıdır. Bunu ben istemedim. İnsanlar sizi belirli bir şekilde görmek istediklerinde ve kafalarında sizinle ilgili bir hikâye uydurduklarında, bunu değiştirmek size düşmez” diyen Hailey Baldwin yine Selena Gomez’e çaktırmadan “laf çakmış” oldu. Selena Gomez de bunun üzerine direkt olarak Hailey Baldwin’i kasteden bir Instagram hikayesi yayınlayarak Kızı rahat bırakın. İstediğini söyleyebilir. Hayatımı hiçbir şekilde etkilemiyor. Önemli olan zekâ değil, alaka düzeyi. Nazik olun. Tüm markalar bana ilham veriyor, diye yazdı. Hailey Baldwin Rhode adındaki kozmetik şirketini yakın zaman önce daha büyük bir firmaya satmış ve milyarderlik mertebesine yükselmişti. Selena Gomez de Rare Beauty adında bir kozmetik şirketi kurdu ve Hailey Baldwin’den önce çoktan servetini milyarlık hale getirdi.