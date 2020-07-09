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Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 16:12,

İkindi namazı kılınışıyla ilgili bilgiler: İkindi namazı saat kaçta?

Saatlerin ilerlemesiyle birlikte gözler 9 Temmuz ikindi namazı vaktine çevrildi. İkindi namazı ibadetini cemaatle birlikte kılmak isteyen vatandaşlar, bulundukları şehirde ikindi namazının saat kaçta gerçekleşeceğini merak ediyor. Öte yandan ikindi namazının kılınışıyla ilgili bilgiler gözden geçiriliyor. Peki, ikindi namazı nasıl kılınır? Bugün ikindi namazı saat kaçta? İşte il il 9 Temmuz ikindi namazı vakti…

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Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları Müslümanlara farz kılınmıştır. Farz namazı ibadetini her gün Diyanet tarafından belirlenen vakitlerde gerçekleştiren pek çok kişi 9 Temmuz saatini merak ediyor. Diyanet'in resmi internet adresinden ikindi namaz saatlerini günlük olarak öğrenmek mümkün. Peki, ikindi namazı bugün saat kaçta?

2CUMA NAMAZI NASIL KILINIR
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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre, 9 Temmuz’da ikindi namazı;İstanbul'da 17:13'de, Ankara'da 16:56'da, İzmir'de 17:15'de kılınacak.

Diğer illerin cuma namazı saatleri bilgisini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.



İL İL İKİNDİ NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3İKİNDİ NAMAZININ VAKTİ NE ZAMAN
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İKİNDİ NAMAZININ VAKTİ NE ZAMAN?

İkindi namazı vaktinin başlangıcı, öğle namazı vaktinin sona ermesine bağlı olduğu için, öğle namazının sona ermesi konusundaki görüş ayrılığı ikindi vaktinin başlamasına da yansımıştır. Dolayısıyla İmam Ebû Yûsuf ile İmam Muhammed ve diğer mezhep imamlarına göre öğle vakti, her şeyin gölgesi ‘fey-i zevâl’ hariç kendisinin bir misli olduğu zaman biter ve ikindi namazının vakti başlar. Buna asr-ı evvel (ikindi namazının ilk vakti) denir. Ebû Hanîfe’ye göre ise öğle vaktinin bitişi, her şeyin gölgesi “fey-i zevâl” hariç kendisinin iki misli olduğu zaman biter ve ikindi namazının vakti başlar. Buna asr-ı sânî (ikindi namazının ikinci vakti) denir. Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde asr-ı evvel uygulaması esas alınmaktadır.İkindi namazının son vakti güneşin batışından hemen öncedir. Ancak mazeret yoksa bu ana kadar geciktirmemek gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.), ikindi namazını güneş sararıncaya kadar geciktirip sonra da baştan savma bir şekilde aceleyle kılmayı, münafıkların namazı olarak nitelemiştir (Bkz. Ebû Dâvûd, Salât, 5). Fakat daha önce kılınamamışsa, güneş batmak üzere de olsa kılınır (Kâsânî, Bedâî’, I, 124; Merğînânî, el-Hidâye, I, 256, 261-262; Zeylaî, Tebyîn, I, 80; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 15-16). Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Güneş batmadan önce ikindi namazından bir rekâta yetişen, namazın tamamına yetişmiş sayılır.” (Buhârî, Mevâkit, 28)Şâfiî mezhebine göre ikindi namazının vakti, kendi içinde “fâziletli”, “ihtiyârî”, “kerâhetsiz cevâz”, “kerâhetli cevâz” ve “özür” olmak üzere beşe ayrılır. Her şeyin gölgesinin bir buçuk katına çıktığı zamana kadar fazilet, iki misline çıktığı zamana kadar ihtiyarî vakittir. Bir özür yok iken bu ihtiyarî vakti geçirmek caiz değildir. Mekruh vakit ise, bundan sonra güneşin batmasına kadar olan vakittir. Güneşin batışından önce bir rekât da olsa kılabilen kimse ikindi namazını kılmış olur ( İbn Kudame, el-Muğnî, II, 15-16;Nevevî, el-Mecmû’, III, 27).

4İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR
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İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR?

SÜNNETİN KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT

İlk rekâtta ikindi namazının sünnetini kılmak için niyet edilir ve "Allahu Ekber" diyerek eller bağlanır. Subhaneke okunduktan sonra Euzu besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur.

Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.

İKİNCİ REKAT

İkinci rekâtta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken Ettahiyyatu ile Allâhumme salli ve Allâhumme Bârik duaları okunur.

ÜÇÜNCÜ REKAT

Üçüncü rekâtta ayağa kalkılır ve eller bağlanır. Subhaneke duasının ardından Euzu besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur. Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.

DÖRDÜNCÜ REKAT

Dördüncü rekâtta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken Ettahiyyatu ile Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbena duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmetullah" diyerek önce sağ omuza, sonra sol omuza selam verilir.

İKİNDİ NAMAZI FARZININ KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT

İlk rekâtta ikindi namazının farzını kılmak için niyet edilir ve "Allahu Ekber" diyerek eller bağlanır. Subhaneke okunduktan sonra Euzu besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur. Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.

İKİNCİ REKAT

İkinci rekâtta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken sünnettekinden farklı olarak bu defa sadece Ettahiyyatu okunur.

ÜÇÜNCÜ REKAT

Üçüncü rekâtta ayağa kalkılır ve eller bağlanır. Besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur. Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.

DÖRDÜNCÜ REKAT

Dördüncü rekâtta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken Ettahiyyatu ile Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbena duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmetullah" diyerek önce sağ omuza, sonra sol omuza selam verilir.

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