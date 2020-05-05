İkindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekat kılınır? İşte İkindi namazının kılınışıyla ilgili bilgiler İ
İkindi namazı kılınışı ve rekat bilgisi saatlerin ilerlemesiyle birlikte en fazla araştırılan konulardan biri oluyor. Mübarek Ramazan ayında oruç ibadetinin yanı sıra ikindi namazını da hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, sık sık ‘İkindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekat?’ gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları Müslümanlara farz kılınmıştır. İşte farz namazlardan biri olan ikindi namazının kılınışıyla ilgili bilgiler…
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Günlük ibadetlerini aksatmadan gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, ikindi namazı için geri sayımını sürdürüyor. İslam'ın beş şartı, İslam Dîni'nin Sünnilik ve Caferiyye Şiîliği mezheplerine göre büyük önem arz eden beş ameli. Bu şartlar sırasıyla: Şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, oruç tutmak ve hacca gitmektir. Müslümanlar İslam’ın şartlarından olan namaz ibadetini günde 5 vakit olarak gerçekleştiriyor. Peki ikindi namazı nasıl ve kaç rekat kılınır? İşte ikindi namazının kılınışıyla ilgili bilgiler…
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İKİNCİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?
İkinci namazı 8 rekattan oluşmaktadır. 4 rekat sünnet ve rekat farz kılınır.
İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR?
SÜNNETİN KILINIŞI
BİRİNCİ REKAT
İlk rekâtta ikindi namazının sünnetini kılmak için niyet edilir ve "Allahu Ekber" diyerek eller bağlanır. Subhaneke okunduktan sonra Euzu besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur.
Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.
İKİNCİ REKAT
İkinci rekâtta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken Ettahiyyatu ile Allâhumme salli ve Allâhumme Bârik duaları okunur.
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ÜÇÜNCÜ REKAT
Üçüncü rekâtta ayağa kalkılır ve eller bağlanır. Subhaneke duasının ardından Euzu besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur. Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.
DÖRDÜNCÜ REKAT
Dördüncü rekâtta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken Ettahiyyatu ile Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbena duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmetullah" diyerek önce sağ omuza, sonra sol omuza selam verilir.
FARZIN KILINIŞI
BİRİNCİ REKAT
İlk rekâtta ikindi namazının farzını kılmak için niyet edilir ve "Allahu Ekber" diyerek eller bağlanır. Subhaneke okunduktan sonra Euzu besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur. Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.
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İKİNCİ REKAT
İkinci rekâtta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken sünnettekinden farklı olarak bu defa sadece Ettahiyyatu okunur.br> ÜÇÜNCÜ REKAT
Üçüncü rekâtta ayağa kalkılır ve eller bağlanır. Besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur. Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.br> DÖRDÜNCÜ REKAT
Dördüncü rekâtta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken Ettahiyyatu ile Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbena duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmetullah" diyerek önce sağ omuza, sonra sol omuza selam verilir.