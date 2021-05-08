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Haber Giriş: 08 Mayıs 2021 - 12:24 | 

İkindi namazı bugün saat kaçta? İkindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı saati ve kılınışı ile ilgili bilgiler

Kadir Gecesi ile birlikte ikindi namazı ile ilgili araştırmalarda çoğaldı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde ikindi namazı ibadetini hakkıyla gerçekleştirmek isteyenler ikindi namazının kılınışıyla ilgili bilgileri gözden geçiyor. Peki, ikindi namazı bugün saat kaçta? İkindi namazı nasıl kılınır? İşte ikindi namazı saati ve kılınışı ile ilgili bilgiler...

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İkindi namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu merak ediliyor. İslam’ın şartlarından biri olan namaz ibadeti günde beş defa yerine getiriliyor. Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan saatlere göre ikindi namazını kılıyor. İkindi namazının 4 rekat sünnet 4 rekat farzı bulunuyor.

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İkindi ezanının okunması ile birlikte kılınan günün üçüncü namazıdır. İkindi namazı camilerin yanı sıra evlerde de kutlanabiliyor. İkindi namazı günün beş vakit kılınan namazlarından birisidir. İkindi namazı kılınışı kadın ve erkek için aynıdır. BUGÜN İKİNDİ NAMAZI SAAT KAÇTADiyanet'in yayımladığı bilgilere göre, 8 Mayıs'ta ikindi namazı;

İstanbul'da 16:59'da, Ankara'da 16:42'de, İzmir'de 17.02'de kılınacak.

Diğer illerin cuma namazı saatleri bilgisini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İL İL İKİNDİ NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR

İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR?

SÜNNETİN KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT

İlk rekâtta ikindi namazının sünnetini kılmak için niyet edilir ve "Allahu Ekber" diyerek eller bağlanır. Subhaneke okunduktan sonra Euzu besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur.

Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.

İKİNCİ REKAT

İkinci rekâtta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken Ettahiyyatu ile Allâhumme salli ve Allâhumme Bârik duaları okunur.

ÜÇÜNCÜ REKAT

Üçüncü rekâtta ayağa kalkılır ve eller bağlanır. Subhaneke duasının ardından Euzu besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur. Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.

DÖRDÜNCÜ REKAT

Dördüncü rekâtta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken Ettahiyyatu ile Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbena duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmetullah" diyerek önce sağ omuza, sonra sol omuza selam verilir.

4İKİNDİ NAMAZI FARZININ KILINIŞI

İKİNDİ NAMAZI FARZININ KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT

İlk rekâtta ikindi namazının farzını kılmak için niyet edilir ve "Allahu Ekber" diyerek eller bağlanır. Subhaneke okunduktan sonra Euzu besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur. Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.

İKİNCİ REKAT

İkinci rekâtta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken sünnettekinden farklı olarak bu defa sadece Ettahiyyatu okunur.

ÜÇÜNCÜ REKAT

Üçüncü rekâtta ayağa kalkılır ve eller bağlanır. Besmele ile Fatiha suresi ve ardından da Kur'an'dan bir adet sure okunur. Rükuya gidilir, ayağa kalkılır ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.

DÖRDÜNCÜ REKAT

Dördüncü rekâtta besmele çekilerek okunan Fatiha suresinin ardından Kur'an'dan başka bir sure okunur. Rükuya gidilir, doğrulunur ve secdeye gidilir. Secdeden kalkılarak oturulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Otururken Ettahiyyatu ile Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbena duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmetullah" diyerek önce sağ omuza, sonra sol omuza selam verilir.

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