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Haber Giriş: 28 Nisan 2020 - 16:35,

İkindi, akşam, yatsı ezanı kaçta okunuyor? 2020 İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri

Namaz vakitleri, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde araştırılan konular arasında yer alıyor. İkindi, akşam, yatsı ezanı kaçta okunuyor? Farz olan vakit namazlarını kılmak isteyen Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan saatlere göre bu ibadetlerini yerine getiriyorlar. İşte ikindi, akşam ve yatsı ezanı saatleri…

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İkindi, akşam, yatsı ezanının kaçta okunduğu 28 Nisan itibari ile merak ediliyor. Namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından güncel olarak yayınlanıyor. Müslümanlar farz olan vakit namazlarını kılmak için bu saatlere bakıyorlar. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il namaz vakitleri…

28 NİSAN İKİNDİ EZANI KAÇTA OKUNUYOR?
İstanbul’da ikindi ezanı 16:56’da okunacak.
Ankara’da ikindi ezanı 16:39’da okunacak.
İzmir’de ikindi ezanı 17:00’da okunacak.

2AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR

AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

28 Nisan’da İstanbul’da akşam ezanı 20:04’de okunacak.
28 Nisan’da Ankara’da akşam ezanı 19:47’de okunacak.
28 Nisan’da İzmir’de akşam ezanı 20:07’de okunacak.

3YATSI EZANI KAÇTA OKUNUYOR

YATSI EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

28 Nisan’da İstanbul’da yatsı ezanı 21:35’de okunacak.
28 Nisan’da Ankara’da yatsı ezanı 21:15’de okunacak.
28 Nisan’da İzmir’de yatsı ezanı 21:33’de okunacak.

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