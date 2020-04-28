İkindi, akşam, yatsı ezanı kaçta okunuyor? 2020 İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri

İkindi, akşam, yatsı ezanının kaçta okunduğu 28 Nisan itibari ile merak ediliyor. Namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından güncel olarak yayınlanıyor. Müslümanlar farz olan vakit namazlarını kılmak için bu saatlere bakıyorlar. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il namaz vakitleri…



28 NİSAN İKİNDİ EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

İstanbul’da ikindi ezanı 16:56’da okunacak.

Ankara’da ikindi ezanı 16:39’da okunacak.

İzmir’de ikindi ezanı 17:00’da okunacak.