İkinci üniversite kayıtları ne zaman? İşte AÖF sınavsız üniversitenin detayları

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN? Geçtiğimiz sene Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri31 Ağustos 2020 - 29 Ekim 2020 tarihleri arasında alınmıştı.



Bu seneki kayıt tarihleri ile ilgili henüz bir duyuru yayınlanmadı. Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önüne alındığında ağustos ayının sonunda başvuruların başlaması bekleniyor.



