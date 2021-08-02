İkinci üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 AÖF 2. üniversite bölümleri ve kayıt tarihleri bilgisi!

AÖF İkinci üniversite başvuruları ne zaman sorusu, binlerce aday tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştirecek olan adayların gözü Anadolu Üniversitesi'nden yapılacak son dakika açıklamaya çevrildi. Ancak, ikinci üniversite 2021-2022 kayıt başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. İkinci üniversite internet başvuru ve kayıt tarihlerinin ağustos sonu gibi açıklanması bekleniyor.