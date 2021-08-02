İkinci üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 AÖF 2. üniversite bölümleri ve kayıt tarihleri bilgisi!
İkinci üniversite kayıt tarihleri, YKS tercihlerine kısa süre kala gündeme geldi. AÖF 2 üniversite kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin birinci sınıfına kayıt yaptırılabilecek ön lisans ve lisans programlarını öğrenciler tercih edebilecekler. Adaylar, https://aoskayit.anadolu.edu.tr kayit adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra İkinci Üniversite bağlantısındaki açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak. Peki, ikinci üniversite kayıtları ne zaman? İşte, AÖF ikinci üniversite başvuru tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.
AÖF İkinci üniversite başvuruları ne zaman sorusu, binlerce aday tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştirecek olan adayların gözü Anadolu Üniversitesi'nden yapılacak son dakika açıklamaya çevrildi. Ancak, ikinci üniversite 2021-2022 kayıt başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. İkinci üniversite internet başvuru ve kayıt tarihlerinin ağustos sonu gibi açıklanması bekleniyor.
İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz sene Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri31 Ağustos 2020 - 29 Ekim 2020 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu seneki kayıt tarihleri ile ilgili henüz bir duyuru yayınlanmadı. Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önüne alındığında ağustos ayının sonunda başvuruların başlaması bekleniyor.
Tarihler açıklandıktan sonra çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.
Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.
|Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları
- Acil Durum ve Afet Yönetimi *
- Adalet
- Aşçılık
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Dış Ticaret
- Emlak Yönetimi
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon *
- Ev İdaresi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İlahiyat (Arapça) ***
- İlahiyat
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İşletme Yönetimi
- Kültürel Miras ve Turizm
- Laborant ve Veteriner Sağlık *
- Lojistik
- Marka İletişimi
- Medya ve İletişim
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sosyal Hizmetler
- Sosyal Medya Yöneticiliği
- Spor Yönetimi
- Tarım Teknolojisi
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği *
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri *
- Web Tasarımı ve Kodlama
- Yaşlı Bakımı
- Yerel Yönetimler
|Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları
|İktisat Fakültesi Lisans Programları
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
- İktisat
- Maliye
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- Uluslararası İlişkiler
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ****
|İşletme Fakültesi Lisans Programları