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GeriGündem İkinci üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 AÖF 2. üniversite bölümleri ve kayıt tarihleri bilgisi!
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Haber Giriş: 02 Ağustos 2021 - 22:29 | 

İkinci üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 AÖF 2. üniversite bölümleri ve kayıt tarihleri bilgisi!

İkinci üniversite kayıt tarihleri, YKS tercihlerine kısa süre kala gündeme geldi. AÖF 2 üniversite kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin birinci sınıfına kayıt yaptırılabilecek ön lisans ve lisans programlarını öğrenciler tercih edebilecekler. Adaylar, https://aoskayit.anadolu.edu.tr kayit adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra İkinci Üniversite bağlantısındaki açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak. Peki, ikinci üniversite kayıtları ne zaman? İşte, AÖF ikinci üniversite başvuru tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

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AÖF İkinci üniversite başvuruları ne zaman sorusu, binlerce aday tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştirecek olan adayların gözü Anadolu Üniversitesi'nden yapılacak son dakika açıklamaya çevrildi. Ancak, ikinci üniversite 2021-2022 kayıt başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. İkinci üniversite internet başvuru ve kayıt tarihlerinin ağustos sonu gibi açıklanması bekleniyor.

2İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz sene Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri31 Ağustos 2020 - 29 Ekim 2020 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu seneki kayıt tarihleri ile ilgili henüz bir duyuru yayınlanmadı. Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önüne alındığında ağustos ayının sonunda başvuruların başlaması bekleniyor.

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Tarihler açıklandıktan sonra çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr​ adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.

Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

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Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları
  1. Acil Durum ve Afet Yönetimi *
  2. Adalet
  3. Aşçılık
  4. Bankacılık ve Sigortacılık
  5. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  6. Coğrafi Bilgi Sistemleri
  7. Çağrı Merkezi Hizmetleri
  8. Dış Ticaret
  9. Emlak Yönetimi
  10. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon *
  11. Ev İdaresi
  12. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
  13. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  14. İlahiyat (Arapça) ***
  15. İlahiyat
  16. İnsan Kaynakları Yönetimi
  17. İş Sağlığı ve Güvenliği
  18. İşletme Yönetimi
  19. Kültürel Miras ve Turizm
  20. Laborant ve Veteriner Sağlık *
  21. Lojistik
  22. Marka İletişimi
  23. Medya ve İletişim
  24. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
  25. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  26. Özel Güvenlik ve Koruma
  27. Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
  28. Radyo ve Televizyon Programcılığı
  29. Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  30. Sosyal Hizmetler
  31. Sosyal Medya Yöneticiliği
  32. Spor Yönetimi
  33. Tarım Teknolojisi
  34. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
  35. Turizm ve Otel İşletmeciliği *
  36. Turizm ve Seyahat Hizmetleri *
  37. Web Tasarımı ve Kodlama
  38. Yaşlı Bakımı
  39. Yerel Yönetimler

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Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları
  1. Felsefe
  2. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  3. Sağlık Yönetimi
  4. Sosyoloji
  5. Tarih
  6. Türk Dili ve Edebiyatı
  7. Yönetim Bilişim Sistemleri

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İktisat Fakültesi Lisans Programları
  1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  2. İktisat
  3. Maliye
  4. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  5. Uluslararası İlişkiler
  6. Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ****
İşletme Fakültesi Lisans Programları
  1. Havacılık Yönetimi **
  2. İşletme
  3. İşletme (İngilizce) ****
  4. Turizm İşletmeciliği
  5. Uluslararasi Ticaret ve Lojistik

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