İkinci üniversite kayıtları 2020 ne zaman? İşte AÖF ikinci üniversite bölümleri

İkinci üniversite kayıtları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Açıköğretim ile İktisat ve İşletme fakülteleri ikinci üniversite başvuruları geçtiğimiz yıl kayıtlar 2 Eylül - 18 Ekim 2019 tarihleri aralığında alınmıştı. Bu yıl henüz tarihler açıklanmadı. Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecekler.



İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İkinci üniversite kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl kayıtlar 2 Eylül - 18 Ekim 2019 tarihleri aralığında alınmıştı.

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecekler.