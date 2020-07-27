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Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 11:41,

İkinci üniversite kayıtları 2020 ne zaman? İşte AÖF ikinci üniversite bölümleri

İkinci üniversite kayıtlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite başvuruları her yıl kurum tarafından belirtilen tarihlerde alınıyor. Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştiriyorlar. İşte ikinci üniversite bölümleri ve kayıtlar ile ilgili detaylar…

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İkinci üniversite kayıtları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Açıköğretim ile İktisat ve İşletme fakülteleri ikinci üniversite başvuruları geçtiğimiz yıl kayıtlar 2 Eylül - 18 Ekim 2019 tarihleri aralığında alınmıştı. Bu yıl henüz tarihler açıklanmadı. Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecekler.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
İkinci üniversite kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl kayıtlar 2 Eylül - 18 Ekim 2019 tarihleri aralığında alınmıştı.
Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.
Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecekler.

2İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ
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İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

2019-2020 öğretim yılı İkinci Üniversite kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin birinci sınıfına kayıt yaptırılabilecek önlisans ve lisans programları açıklanmıştı. İşte geçtiğimiz yıl yapılan açıklama

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri

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Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat (Arapça)
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

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