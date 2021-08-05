İkinci üniversite başvurusu ne zaman? İşte AÖF ikinci üniversite başvuru ve kayıt takvimi!

Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabiliyor.



AÖF, ikinci üniversite 2021-2022 kayıt başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. İkinci üniversite internet başvuru ve kayıt tarihlerinin ağustos sonu gibi açıklanması bekleniyor.



