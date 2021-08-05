İkinci üniversite başvurusu ne zaman? İşte AÖF ikinci üniversite başvuru ve kayıt takvimi!
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesinin "ikinci üniversite" programlarına başvuru ve kayıt işlemleri için tarihler merak konusu oldu. Söz konusu programa kayıt yaptırmak isteyen çok sayıda vatandaş, yeni eğitim dönemi öncesi araştırmalarına hız verdi. Peki, AÖF ikinci üniversite başvuruları ne zaman başlayacak?
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AÖF ikinci üniverstieye, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim veren fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, açıköğretim sistemi kapsamında öğretim yapan fakültelere internet üzerinden başvurduktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İşte, AÖF ikinci üniversite başvuru ve kayıtlarında son durum...
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Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabiliyor.
AÖF, ikinci üniversite 2021-2022 kayıt başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. İkinci üniversite internet başvuru ve kayıt tarihlerinin ağustos sonu gibi açıklanması bekleniyor.
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İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz sene Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri31 Ağustos 2020 - 29 Ekim 2020 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu seneki kayıt tarihleri ile ilgili henüz bir duyuru yayınlanmadı. Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önüne alındığında ağustos ayının sonunda başvuruların başlaması bekleniyor.