İkinci üniversite başvuruları ne zaman? 2020 kayıt tarihleri araştırılıyor!
Anadolu Üniversitesi'nin uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri ikinci üniversite başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Herhangi bir lisans ya da önlisans programından mezun olup, AÖF'ün bu imkanından faydalanmak isteyen adaylar, 2020 kayıt tarihlerine odaklandı. Peki, AÖF ikinci üniversite başvuruları ne zaman?
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2020-2021 öğretim yılı ikinci üniversite internet başvuru ve kayıt işlemleri için bekleyiş başladı. AÖF'ün ikinci üniversite programına kayıt olmak isteyen vatandaşlar, ağustos ayı ile birlikte sorgulamalarını yoğunlaştırdı. İşte, AÖF ikinci üniversite kayıtları hakkında bilgiler...
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KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
İkinci üniversiteye, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim öğretim yapan fakülteler dışındaki yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler başvurabilecek.
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Okudukları veya mezun oldukları alanlar dışında lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar sadece ön lisans programlarına müracaat edebilecek.
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BAŞVURULAR NE ZAMAN?
AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtlarının 2020 etabı için tarihler henüz belli olmadı. 2019 yılı kayıtları 2 Eylül - 18 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı.
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2020 kayıt tarihleri hakkında kurumdan açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.