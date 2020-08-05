İkinci üniversite başvuruları ne zaman? 2020 kayıt tarihleri araştırılıyor!

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR? İkinci üniversiteye, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim öğretim yapan fakülteler dışındaki yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler başvurabilecek.