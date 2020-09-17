MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİkinci kez maske kuralını ihlal etti... Sözleri şaşkına çevirdi
GeriGündem İkinci kez maske kuralını ihlal etti... Sözleri şaşkına çevirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
İHA
Haber Giriş: 17 Eylül 2020 - 13:50 | 

İkinci kez maske kuralını ihlal etti... Sözleri şaşkına çevirdi

Çorum’da açık alanlarda getirilen maske takma mecburiyetine uymayan bir kadın, ceza yememek için dakikalarca polis ekiplerine direndi. Polis ekiplerine zorluk çıkaran kadının ikinci kez maskesiz sokağa çıktığı anlaşılması üzerine hakkında cezai işlem uygulandı. Elinde maskesi ile caddede gezen ve isminin Sevda Zor olduğu öğrenilen kadın, polisleri görünce ara sokağa girerek maskesini takmaya çalıştı. Polisler herhangibir şey söylemeden konuşmaya başlayan kadın, “Ne oldu ya, Ne var ya, ne var daha yeni çıktım. Olay çıkarmayın. Neden yakalıyorsunuz? Saldıracak mısınız? Dövecek misiniz?” şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news
2
Abone Olgoogle-news
3
Abone Olgoogle-news
4
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi