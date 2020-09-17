İkinci kez maske kuralını ihlal etti... Sözleri şaşkına çevirdi
Çorum’da açık alanlarda getirilen maske takma mecburiyetine uymayan bir kadın, ceza yememek için dakikalarca polis ekiplerine direndi. Polis ekiplerine zorluk çıkaran kadının ikinci kez maskesiz sokağa çıktığı anlaşılması üzerine hakkında cezai işlem uygulandı. Elinde maskesi ile caddede gezen ve isminin Sevda Zor olduğu öğrenilen kadın, polisleri görünce ara sokağa girerek maskesini takmaya çalıştı. Polisler herhangibir şey söylemeden konuşmaya başlayan kadın, “Ne oldu ya, Ne var ya, ne var daha yeni çıktım. Olay çıkarmayın. Neden yakalıyorsunuz? Saldıracak mısınız? Dövecek misiniz?” şeklinde konuştu.