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Haber Giriş: 29 Nisan 2021 - 16:18 | 

İkinci eşim İlhan’dan ayrıldığım bir dönemdi

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri korona virüs nedeniyle evlerine kapandı. Eski albümlerini karıştıran ünlüler pek bilinmeyen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..

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1NİLGÜN BELGÜN

NİLGÜN BELGÜN

Hümeyra, Ali Poyrazoğlu sarışın olan ben ki hayatımda ilk ve sondur saçımı sarı yapmam. İkinci eşim İlhan’dan ayrıldığım bir dönemdi…

2

Üzüntüden ne yaptığımı bilememişim… Diğer yandaki de Derya Alabora... 80’lerde “Orkestra“ adlı oyundan bu fotoğraf.

3MURAT ARKIN

MURAT ARKIN

İlk set deneyimimden sonra sabaha karşı eve gelip yatağında babamın ayaklarını böyle öpmüştüm. "Sen bu işi yarım asırdan fazladır en muhteşem şekilde nasıl yapıyorsun" diyerek...

4PINAR ALTUĞ

PINAR ALTUĞ

Yeni flört ettiğimiz zamanlar 2006! İyi ki evlenmişiz

5EROL EVGİN

EROL EVGİN

"Bir beyaz yelkenliyle çekip gidebildik mi?" Montun bolluğuna bakılırsa 80'li yıllar.

6AYŞE KÖKÇÜ

AYŞE KÖKÇÜ

Babanın Gorilleri oyunu 1979 Avni Yalçın’la…

7AYŞE KÖKÇÜ

AYŞE KÖKÇÜ

Erdal bak ne buldum?

8CÜNEYT ARKIN

CÜNEYT ARKIN

İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar

9NESLİHAN KAZANOĞLU

NESLİHAN KAZANOĞLU

2 yıl oldu sen bizden gideli. 34 yıllık büyük aşkım, hayat arkadaşım evladımın babası her an aklımızda ruhumuzdasın. Sen gittin ama gitmedin

10SÜHA UYGUR

SÜHA UYGUR

İzmir 1975... En güzel yıllar

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