Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri korona virüs nedeniyle evlerine kapandı. Eski albümlerini karıştıran ünlüler pek bilinmeyen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..
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1
NİLGÜN BELGÜN
Hümeyra, Ali Poyrazoğlu sarışın olan ben ki hayatımda ilk ve sondur saçımı sarı yapmam. İkinci eşim İlhan’dan ayrıldığım bir dönemdi…
2
Üzüntüden ne yaptığımı bilememişim… Diğer yandaki de Derya Alabora... 80’lerde “Orkestra“ adlı oyundan bu fotoğraf.
3
MURAT ARKIN
İlk set deneyimimden sonra sabaha karşı eve gelip yatağında babamın ayaklarını böyle öpmüştüm. "Sen bu işi yarım asırdan fazladır en muhteşem şekilde nasıl yapıyorsun" diyerek...
4
PINAR ALTUĞ
Yeni flört ettiğimiz zamanlar 2006! İyi ki evlenmişiz
5
EROL EVGİN
"Bir beyaz yelkenliyle çekip gidebildik mi?" Montun bolluğuna bakılırsa 80'li yıllar.
6
AYŞE KÖKÇÜ
Babanın Gorilleri oyunu 1979 Avni Yalçın’la…
7
AYŞE KÖKÇÜ
Erdal bak ne buldum?
8
CÜNEYT ARKIN
İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar
9
NESLİHAN KAZANOĞLU
2 yıl oldu sen bizden gideli. 34 yıllık büyük aşkım, hayat arkadaşım evladımın babası her an aklımızda ruhumuzdasın. Sen gittin ama gitmedin