İkinci el otomobilde fiyat yükselişi ne zaman bitecek? Galericilerden önemli açıklama

“İnsanlar internet üzerinden zamlandırıp da satmaya kalkıyorlar”



İnternet üzerinden 2. el otomobillerin fiyatlarının şişirilerek satıldığını ve esnafların araba bulmakta güçlük çektiğini vurgulayan İzmir Otokent Başkanı Fevzi Demir, “Aslında satışlarımız çok iyi bu aralar. 12. ay ile 1. ay arası sıfırlara fazla bir zam yapılınca herkes 2. ele yönelmeye başladı. Esnaflarımız da zor durumda. Her gün yeni bir zam geliyor. İnsanlar internet üzerinden zamlandırıp da satmaya kalkıyorlar. Esnafımız sattığı 110 bin liralık arabayı kendisi karlı sattığı halde 3-5 gün sonra almaya kalktığı zaman aynı paraya da bulamıyor. Bu da sıfır kilometre araçlarla ilgili oldu. Tahmin ediyorum böyle sürmeyecek kısa bir zaman içerisinde düzelecektir. Bugün bir sıfır kilometre otomobil 170-180 bin lira olmuş. Herkes o paralarda araç alamıyor. Gelip de kendi bütçesine göre 2. el arıyorlar. O yüzden de maşallah bu aralar işlerimiz güzel” dedi.2. elde yükselen fiyatlar nedeniyle esnafların araç bulmakta güçlük çektiğine değinen Başkan Demir, “İnsanlar ellerindeki malları çıkarmak istemiyor. Satmak isteyenler de çok yüksek bir fiyatla satmaya kalkıyor. Esnaflar da yüksek fiyattan alınca, yüksek paralara satmaya başlıyorlar. O da aslında mantıklı değil. Esnaflarımız da zor durumda. Sattığı arabanın yerine araba koyamıyor. Ama tahmin ediyorum böyle gitmeyecek. Bu sıfır araçlarda bir indirim yaparlarsa düzelecektir” ifadelerini kullandı.