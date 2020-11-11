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Hürriyet
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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 11 Kasım 2020 - 11:44 | 

İkinci el otomobil fiyatları yükselince çareyi kaportacıda buldu

Diyarbakırlı Ömer Çelik, 2. el araç almakta zorlanınca çareyi 1988 model aracı yenilemekte buldu. 3 bin liraya 1988 model bir araç alan Çelik, otomobile 10 bin lira masraf ettikten sonra kullanmaya başlayacak.

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Sıfır araçta yaşanan sıkıntılar nedeni ile 2. el araç fiyatlarının yükselmesi Diyarbakır'da vatandaşları yeni yollar aramaya yönlendirdi.

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Ömer Çelik isimli vatandaş, 1988 model bir otomobili 3 bin liraya alarak sanayiye götürdü. Çelik, aracına 10 bin lira masraf yaptıktan sonra kullanmaya başlayacak.

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Son dönemlerde hızla artan 2. el araç fiyatları vatandaşları kara kara düşündürürken bu durum farklı çözüm bulma arayışlarını da ortaya çıkardı. Diyarbakır'da Ömer Çelik isimli bir vatandaş, yüksek fiyat nedeni ile 2. el araç alamayacağını anlayınca farklı bir yönteme başvurdu.

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Normalde hurdaya çıkması gereken 1988 model bir araca rastlayan Çelik, bu otomobili 3 bin lira karşılığında aldı. 'Yeni' aracını sanayiye götüren Çelik, ustalardan otomobilinin sorununu öğrendi. Aracın yaklaşık 10 bin liralık masrafın ardından çalışabileceğini öğrenen Çelik, otomobilinin yapılmasını istedi.

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Toplamda yaklaşık 15 bin liraya 'yeni' bir araç sahibi olan Çelik, imkansızlıklar nedeni ile 32 yaşındaki aracıyla yollara çıkacak.

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32 yaşındaki aracı yenilediHayalindeki aracı alamadığını belirten Ömer Çelik, piyasa değeri şuanda 30 bin lira olan eski model aracı 3 bin liraya alıp yapmaya karar verdiğini söyledi.

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Çelik, "Sıfır araç yok, 2. el araçlarda da fiyatlar yüksek. Ben de bu nedenle 1988 model aracımı yenilemek zorunda kaldım. Araçların yüksek fiyatları nereye kadar gideceğini bilmiyoruz, bundan kaynaklı eski araçlarımızı tekrar yenilemek zorundayız. İkinci el araçlar yüksek, bugün 1990 model bir araca 30 bin lira istemeleri gerçekten normal değil.

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Ben bu aracı 3 bin liraya aldım 10 bin lira masrafı var, diğer giderleriyle beraber bana 15 bin liraya mal olacak. Neden böyle bir şey yapıyorum, çünkü bugün 15 bin liraya araç sahibi oluyorum.

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Bugün 15 bin liraya araç alınmıyor. Ben de mecbur kaldığımdan 1988 model aracımı yenilemek zorundayım. Normalde bu aracın trafikten kaldırılması lazımdı, biz de isterdik sıfır arabaya binelim, hatta onu da geçtim ikinci el araçlara binmekte güzel bir şeydi, fakat bugün hayalimizdeki arabayı zaten canlandıramıyoruz, 2. el arabayı alma gibi bir lükse sahip değiliz.

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Bu aracı yeniden ayağı kaldırma gibi bir niyetteyiz, inşallah kazasız belasız olur” dedi.

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