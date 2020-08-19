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Haberler Ekonomi Haberleriİkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar yüzde 50 daha ucuz…
GeriEkonomi İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar yüzde 50 daha ucuz…
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 19 Ağustos 2020 - 09:12,

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar yüzde 50 daha ucuz…

Otomobil sahibi olmak isteyenler bütçelerini zorlamadan kolaylıkla ikinci el aracını piyasa fiyatlarına göre yüzde 50 daha ucuza alabiliyor. Bunun için yapılması gereken bazı işlemler var…

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1
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İkinci el otomobil fiyatlarına her geçen gün artış gelmesiyle birlikte otomobil alacak olanlar farklı alanlara yönelmeye başladı. Herhangi bir sebeple borcunu ödeyememiş ya da yükümlülüklerini gerçekleştirememiş olanların icralık olan araçları oldukça uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. e-İhale sistemiyle internet üzerinden beğenilen araçlar bulundukları otoparklarda incelenme imkanına da sahip oluyor. Otomobillere göre fiyatlar değişkenlik gösterirken piyasaya göre yüzde 20 ile yüzde 50 oranında daha ucuza otomobil sahibi olunabiliyor.

2
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Fiat Linea 2013 model

İhale başlangıç fiyatı: 26500 lira

Muhammen bedel: 50000 lira

Piyasa fiyatı: 70000 lira

3
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Audi A3 2015 model

İhale başlangıç fiyatı: 58500 lira

Muhammen bedeli: 112000 lira

Piyasa fiyatı: 230000 lira

4
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Volkswagen Jetta 2014 model

İhale başlangıç fiyatı: 50000 lira

Muhammen bedeli: 100000 lira

Piyasa fiyatı: 130000 lira

5
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Citroen C-Elysee 2015 model

İhale başlangıç fiyatı: 39500 lira

Muhammen bedeli: 72000 lira

Piyasa fiyatı: 115000 lira

6
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Volkswagen Passat 2016 model

İhale başlangıç fiyatı: 95500 lira

Muhammen bedeli: 185000 lira

Piyasa fiyatı: 225000 lira

7
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KIA Sportage 2015 model

İhale başlangıç fiyatı: 53500 lira

Muhammen bedeli: 105000 lira

Piyasa fiyatı: 165000 lira

8
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Ford Fiesta 2012 model

İhale başlangıç fiyatı: 21500 lira

Muhammen bedeli: 41000 lira

Piyasa fiyatı: 80000 lira

9
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Jeep Renegade 2017 model

İhale başlangıç fiyatı: 140000 lira

Muhammen bedeli: 160000 lira

Piyasa fiyatı: 230000 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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