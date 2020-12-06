İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bunlardan uzak durun…

KAYIŞLARI/ZİNCİRLERİ KONTROL EDİN



Motorun hayati unsurlarından biri de kayışlar ya da zincirler oluşturuyor. V kayışı olarak tabir edilen ve su devridaimi, alternatör, klima kompresörü, yağ pompası varsa hidrolik direksiyon pompası gibi unsurları hareket ettiren kayışın yeni olduğundan emin olun. Üzerinde çatlaklar oluşmuş olan kayış eskidir ve değişmesi gerekmektedir. Eğer bu kayış koparsa araç su kaynatabilir ve kısa bir süre sonra motor enerji üretemeyeceği için stop edebilir.



Bununla birlik triger kayışı ya da triger zincirinin değiştiğinden emin olunmalı. Motor için hayati öneme sahip olan triger kayışı ya da zinciri çıplak gözle görülmez ancak değiştirildiğine dair fatura ve kilometre bilgisi satıcıdan talep edilmeli. Triger zincirinin ya da kayışının kopması halinde komple motor yapmaya kadar gidecek sorunlarla karşılaşabilirsiniz.