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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 14 Temmuz 2020 - 07:04,

İkinci el arayanlar dikkat! Bu otomobiller 60 bin lira

Uygun fiyatlı otomobiller piyasada bulunuyor. Al-sat amacıyla alınmayıp uzun yıllar kullanılacak 5-6 parça boyalı araçlara düşük fiyatlardan sahip olabilirsiniz.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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İkinci el otomobil fiyatları yükselişte olsa da düşük fiyatlara model yılı yüksek ancak ekstra açısından daha zayıf otomobillere sahip olmak mümkün.

Günümüzde ABS, klima, hidrolik ya da elektrikli direksiyon, ön ve arka elektrikli cam standart olarak araçların üzerinde geliyor.

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Binici olarak alınacak araçlarda boya ve değişen beklentisi olmayanlar uygun fiyatlara otomobil bulabiliyor. Pazarlıkla aracın fiyatı daha da aşağı çekilebiliyor.

Uzun yıllar kullanılacak ve çok özelliği olmayan, 5-6 parçası boyalı araç almak isteyenler ortalama 60 bin liraya satın alma gerçekleştirebiliyor.

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Düşük bütçelere sahipseniz şasesinde hasarı bulunmayan ve hava yastığı açılmamış araçları tercih edebilirsiniz.

İşte fiyatı 60 bin lira civarında olan otomobiller

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Peugeot 301 benzinli 2013 model

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Fiat Linea dizel 2014 model

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Ford Fiesta dizel 2011 model

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Fiat Punto benzinli 2012 model

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Renault Fluence dizel 2012 model

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Dacia Logan MCV dizel 2012 model

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Renault Symbol dizel 2013 model

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Peugeot 206+ dizel 2011 model

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Opel Corsa benzinli 2012 model 60 bin lira

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Citroen C-Elysee dizel 2014 model

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Volkswagen Polo dizel 2012 model

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Hyundai i20 benzinli 2011 model

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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