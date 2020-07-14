İkinci el arayanlar dikkat! Bu otomobiller 60 bin lira

İkinci el otomobil fiyatları yükselişte olsa da düşük fiyatlara model yılı yüksek ancak ekstra açısından daha zayıf otomobillere sahip olmak mümkün. Günümüzde ABS, klima, hidrolik ya da elektrikli direksiyon, ön ve arka elektrikli cam standart olarak araçların üzerinde geliyor.Binici olarak alınacak araçlarda boya ve değişen beklentisi olmayanlar uygun fiyatlara otomobil bulabiliyor. Pazarlıkla aracın fiyatı daha da aşağı çekilebiliyor. Uzun yıllar kullanılacak ve çok özelliği olmayan, 5-6 parçası boyalı araç almak isteyenler ortalama 60 bin liraya satın alma gerçekleştirebiliyor.Düşük bütçelere sahipseniz şasesinde hasarı bulunmayan ve hava yastığı açılmamış araçları tercih edebilirsiniz. İşte fiyatı 60 bin lira civarında olan otomobillerPeugeot 301 benzinli 2013 modelFiat Linea dizel 2014 modelFord Fiesta dizel 2011 modelFiat Punto benzinli 2012 modelRenault Fluence dizel 2012 modelDacia Logan MCV dizel 2012 modelRenault Symbol dizel 2013 modelPeugeot 206+ dizel 2011 modelOpel Corsa benzinli 2012 model 60 bin liraCitroen C-Elysee dizel 2014 modelVolkswagen Polo dizel 2012 modelHyundai i20 benzinli 2011 model