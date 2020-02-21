İkinci el araçlarda büyük tehlike! Bazı ekspertizler de işin içine giriyor
İkinci el otomobilde temiz ve hatasız araç bulmak çok zor. Bazı araçların kusurları art niyetli kişiler tarafından gizlenerek mağduriyet yaratılıyor. Mağdur olmamak için çok dikkatli olunması gerekiyor.
İkinci el otomobillerde fiyatlar her geçen gün yükseliyor. Piyasada temiz olarak tabir edilen, kazasız, boyasız, hatasız araç bulmak da oldukça zor. Bütçeye göre yapılan araştırmalara göre bulunan araçların sorunsuz olması için de çaba sarf ediliyor. Alıcı ve satıcı arasında anlaşmanın olması halinde sıra aracı ekspertize sokarak sorunun olmamasından emin olunmak isteniyor.
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ALICI-SATICI-EKSPERTİZ ÜÇGENİ
Anlaşılan araç ekspertize girdiğinde bilinçsiz ekspertiz elemanları nedeniyle çok büyük mağduriyetler ortaya çıkıyor. Kazalı, hava yastığı açmış, torpidosu kaplanan, yan sanayi ya da başka bir araçtan uydurulan herhangi bir hava yastığı monte edilmiş araçlar sorunsuz olarak ekspertizlerden geçebiliyor. Bu noktadan sonra herhangi bir kaza anında ya hava yastığı açılmıyor ya da açılsa da torpido kaplama olmasından dolayı sürücü ya da yolcuya geri dönüşü olmayan hasarlar verebiliyor.
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İŞİ MESLEK HALİNE GETİRİYORLAR
Bazı art niyetli satıcılar ekspertiz şirketleriyle anlaşarak hava yastığı patlak olan, hasarlı ancak hasar kaydı görünmeyen araçları satmaya çalışıyor. Araç ekspertize sokuluyor, ekspertizden geçtikten sonra noter işlemleri gerçekleşiyor. Kısa bir süre sonra da yolunda gitmeyen bazı nedenlerden dolayı aracın yeni sahibi şüpheleniyor ve aracı tanıdığı bildiği birine gösterdiğinde sorun olduğunu anlıyor.
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ESKİ SAHİBİ UCUZA GERİ ALIYOR
Sorun olmasından dolayı aracı iade etmek için eski sahibiyle iletişime geçen alıcı aldığı cevap karşısında şoka giriyor. Eski sahibi aracı 3-5 bin lira daha ucuza geri alabileceğini ve hasarın kendisindeyken olmadığını, bilgisinin de olmadığını, ekspertiz şirketinin verdiği rapora istinaden satış yaptığını söylüyor.
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EKSPERTİZ KABUL ETMİYOR
Ekspertiz şirketi ise aracın ekspertiz yapılırken bir sorununun olmadığını, sonrasında hasar gelişip onarım yapıldığını ya da hava yastığı kontrolünün ekspertiz paketi içinde olmadığını, ayrıca talep edilmesi halinde ekstra ücret ödenerek kontrolünün sağlanabileceğini belirtiyorlar.
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ALICI HEP MAĞDUR
Bu noktadan sonra alıcı aracı eski sahibine zararına da olsa satmak zorunda kalıyor. 3-5 bin lira daha düşük fiyattan satış noterde gerçekleşiyor ve aracı alan kişi mağdur oluyor.
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KONTROLLER NASIL SAĞLANMALI?
-Özellikle aracın ön kısmında değişen, boyalı parça varsa hava yastığından mutlaka şüphelenilmesi gerekiyor. En ufak bir hasarda bile araçlar hava yastığı açabiliyor.
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-Kesinlikle kimseye güvenilmemesi gerekiyor. Tüm kontrolleri uzun da sürse yapmanız gerekiyor. Torpidodaki herhangi bir renk değişikliği, tornavida izi, AIRBAG yazısındaki uyumsuzluklar, kıvrımlardaki buruşukluklara dikkat edilmeli. Torpido gözünün kapağı sökülerek hava yastığına giden kablo ve hava yastığının tüpüne bakılmalı. Kesme, hasar alma, somunlarda ya da vidalarda oynama varsa araç alınmaktan vazgeçilmeli. Torpido üzerindeki herhangi bir havalandırma kısmını sökerek de torpidonun kaplama olup olmadığını anlayabilirsiniz. Kaplanan torpidoda havalandırma gibi bir yer söküldüğünde kaplama maddesinin özensizce yapıldığı görülecektir. Orjinallikten uzak görüntü mutlaka olacaktır. Bundan da şüphelenilmesi gerekiyor.
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-Emniyet kemerlerini kontrol etmek gerekiyor. Kapı fitilleri sökülerek emniyet kemerinin olduğu direkteki bakaliti söküp, emniyet kemerlerine direnç atılıp, aracın beyninin kandırılıp kandırılmadığını anlayabilirsiniz. Direnç atılmış emniyet kemerleri işlevini yerine getiremez ve kaza anında ölüme neden olabilir. Bunların yapılmasından kaçınan araç sahiplerine şüpheyle yaklaşılmalı.
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-Ekspertiz yaptırırken mutlaka hava yastığı kontrolü de yaptırın. Hava yastıklarının üzerinde barkodları bulunur ve tarihleri bu barkodlarda yazar. Aracın model yılından yüksek ya da çok düşük olan hava yastıkları çıkma olarak araca takılmış demektir. Ekspertizden hava yastıklarının barkod numarasını rapora işlemesini ve sağlam olup olmadığını da not düşmesini talep edin.
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-Farklı noktalardaki hava yastıklarını da kontrol etmek gerekiyor. Tavan, yan, diz kısımlarında da hava yastığı bulunuyor.
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HASAR KAYDI YÜKSEK ARAÇLARDAN UZAK DURUN
Hasar kayıtları yüksek olan araçlar ağır hasarlı olmasa da uzak durulması gerekiyor. Bu tür araçların fiyatlarını pazarlıkla oldukça düşürmeye çalışın. Ön tarafta değişen parçası olan araçları da alırken iyice kontrol ettirmenizde yarar var.