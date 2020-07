İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? ÖTV indirimi için önemli açıklama

İkincil el araç fiyatları için vatandaşların takibi devam ediyor. İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar her geçen gün artıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle fabrikaların yaklaşık 3 ay çalışmaması nedeniyle dünya genelinde sıfır otomobil stoklarında tükenme meydana geldi. Haziran ayı itibarıyla otomobil fabrikalarının yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte 3 ay önceden verilen siparişler teslim edilmeye başlandı.



Bu süre içinde de toplu taşıma kullanmak istemeyenlerin sayısı arttı. İkinci el otomobillere olan talep de sıfır araç bulunamadığı için yükseldi.



Fiyatların suni olarak her geçen yükselmesi karşısında ise otomobil almak isteyenler şu an için beklemeye başladı. ÖTV indirimi olacağına dair iddialar ortaya atıldı ancak bu konu da sektör temsilcileri tarafından yalanlandı.