İkinci ek yerleştirme müjdesinin detayları: Üniversite (YKS) ek tercihleri ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ek tercih sürecinin nasıl olacağına yönelik araştırmalar sürüyor. ÖSYM’nin sonuçları açıklamasıyla kazananlar kayıtlarını yaptıracak. Eylül ayının başında, boş kalan kontenjanlar ÖSYM’ye bildirilecek. Merkezi yerleştirmede herhangi bir eğitim kurumuna yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci başlayacak. YÖK, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını, bu ek yerleştirme imkanından TYT puanı asgari 140, AYT/YTD puanı asgari 170 olan adayların da faydalanabileceğini açıklamıştı. 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak. Peki, üniversite (YKS) ek tercihleri ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Üniversite adayları YKS tercihlerini 20 Ağustos'ta tamamladı. Merkezi yerleştirmelerin sonucu için geri sayım sürerken adaylar bir yandan da ek tercih tarihlerinde son durumu merak ediyor. Yaptıkları tercihler kapsamında herhangi bir yükseköğrenim programına yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanlar doğrultusunda ek tercihte bulunacaklar.
2
EK YERCİHLER NE ZAMAN?
ÖSYM’nin sonuçları açıklamasıyla kazananlar kayıtlarını yaptıracak. Eylül ayının başında, boş kalan kontenjanlar ÖSYM’ye bildirilecek. AYT’de180 barajını geçenlerin başvurabileceği ek tercih dönemi başlayacak. Ortalama 20 gün sürecek ek tercih döneminin ardından da ikinci ek tercih dönemine geçilecek. Boş kontenjanlar için baraj puanı düşürülerek, yeni bir tercih havuzu oluşturulacak ve yeni sıralama yapılacak. İkinci ek yerleştirmenin ekim ayının başında tamamlanması bekleniyor.
3
140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ
2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.
Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.
4
% 32 BARAJI GEÇEMEDİ
2021 YKS’de sınavı geçerli sayılan 2 milyon 416 bin 748 adaydan yüzde 32’si olan 773 bin 360 öğrenci, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) baraj puan 150’yi geçemedi. Alan Yeterlilik Testi’nin (AYT) sayısal puan türünde 390 bin 132, sözel puan türünde 563 bin 808, eşit ağırlık puan türünde 587 bin 678, Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ise 70 bin 842 kişi barajı geçebildi.