‘İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en kara gün’

HANAU’da 19 Şubat 2020’de katledilen 9 göçmen kökenli kurban ölümlerinin altıncı ayında anıldılar. Başta Hanau ve Berlin olmak üzere ülke genelinde düzenlenen yürüyüşler ve mitinglerle dördü Türkiyeli, 9 kurban ölümlerinin altıncı ayında unutulmadı. Birçok kent merkezlerinde gerçekleşen yürüyüş ve anma törenlerine binlerce ırkçı karşıtı destek verdi. Yürüyüş ve mitinglerde ırkçılık bir kez daha lanetlendi.