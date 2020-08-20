‘İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en kara gün’

Hanau’daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için ülke genelinde anma yürüyüşleri ve mitingler düzenlendi. Kurban yakınları ve mitinge katılanlar ırkçı saldırıların son bulması için çağrıda bulundular. Anmada Hanau Büyükşehir Belediye Başkanı Claus Kaminsky, 19 Şubat’ın İkinci Dünya Savaşı sonrası Hanau için en kara gün olduğuna dikkat çekti.
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HANAU’da 19 Şubat 2020’de katledilen 9 göçmen kökenli kurban ölümlerinin altıncı ayında anıldılar. Başta Hanau ve Berlin olmak üzere ülke genelinde düzenlenen yürüyüşler ve mitinglerle dördü Türkiyeli, 9 kurban ölümlerinin altıncı ayında unutulmadı. Birçok kent merkezlerinde gerçekleşen yürüyüş ve anma törenlerine binlerce ırkçı karşıtı destek verdi. Yürüyüş ve mitinglerde ırkçılık bir kez daha lanetlendi.
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Saldırının altıncı ayında Hanau Yabancılar Belediyesi ve 19 Şubat İnisiyatif’in ortak çağrısıyla kentin merkezindeki Marktplatz’da düzenlenen anmaya Hanau Büyükşehir Belediye Başkanı Claus Kaminsky ile birlikte siyasetçiler, sivil toplum örgütü temsilcileriyle kurban yakınları katıldı. Buradaki tören kurbanların anısına düzenlenen bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.
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Törende konuşan Belediye Başkanı Kaminsky, 19 Şubat’ın savaş sonrası Hanau için en kara gün olduğuna dikkat çekti. Başkan, olayın ve ırkçı saldırıya kurban gidenlerin hiçbir zaman unutulmayacağını da belirtti.
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Törende konuşan kurban yakınları ise olayın tüm ayrıntılarıyla ve hiçbir soruyu yanıtsız bırakmayacak şekilde aydınlatılmasını talep ettiler. Cumartesi günü Hanau’da ülke genelinde katılımın gerçekleşeceği bir anma daha yapılacak.
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Berlin’de düzenlenen anma yürüyüşüne ise yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Hermannplatz’da saat 18.00’de toplanan kalabalık zaman geçtikçe daha da büyüdü. Yürüşe sonradan katılanlarla birlikte kalabılık 5 bin kişiyi aştı. Yürüyüşe Federal Meclis Başkanvekili ve Federal Meclis Sol Parti milletvekili Petra Pau ile Sol Parti Federal Meclis milletvekili Evrim Sommer de destek verdi.
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Yürüyüşe katılanlar arasında yaşları 15 ile 25 arasında değişen gençlerin çokluğu dikkat çekti. Yürüyüş öncesi yapılan konuşmalarda ırkçılığa karşı etkin çalışma ve mücadele talep edildi. Kimi konuşmacılar da farklı kentlerde son günlerde ortaya çıkan polis şiddetini eleştirdi.
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Hanau’da 19 Şubat 2020’de akşam saatlerinde iki nargile kafeye ve bir büfeye ırkçı saldırı düzenlendi. Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler ışığında ırkçı Tobias Rathjen’in tek başına gerçekleştirdiği saldırıda dördü Türkiyeli olmak üzere dokuz göçmen hayatını kaybetti. Irkçı katil, saldırılardan sonra evine gitmiş, yatalak annesini öldürdükten sonra da intihar etmişti.
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Saldırıda Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz, Hamza Kurtovi, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Pun ve Said Nasser El Hashemi hayatlarını kaybetmişlerdi.