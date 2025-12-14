×
Bir silah gibi görünüyor ama esas işlevi çok farklı: İkinci dünya savaşında Japonlar tarafından kullanılmış!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2025 10:24

Kocaeli'de Yunus Hakkı Şenkul, 15 yıl önce bozulan fotoğraf makinesini tamir ettirmek için çıktığı yolda, bugün bin 500 parçayı aşan dev bir koleksiyonun sahibi oldu. Şenkul'un hobi dükkanında sergilediği koleksiyonda, İkinci Dünya Savaşı'nda pilot eğitiminde kullanılan "silah kamera"dan, ajanların kullandığı çakmak ve saat görünümlü makinelere kadar birçok nadide parça bulunuyor.