İkinci dönem ara tatil ne zaman? İşte 2021-2022 Nisa ara tatil tarihi

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilin ardından yaklaşan sömestr (yarıyıl) tatiliyle birlikte yıl içerisinde öğrencileri, velileri ve öğretmenleri bekleyen tatiller merak konusu oldu.-
Kasım ayında yapılan ilk ara tatil sonrası Ocak ayı sonunda yarıyıl tatili gerçekleştirilmişti. İkinci dönem ara tatil ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Yüz yüze eğitim başladı: 6 Eylül 2021
İlk ara tatil: 15 Kasım 2021
Yarıyıl tatili: 24 Ocak 2022 Pazartesi- 4 Şubat 2022 Cuma
İkinci dönem ara tatili: 11 Nisan-15 Nisan 2022
İkinci dönem: 7 Şubat 2022 Pazartesi- 17 Haziran 2022 Cuma