İkinci dönem ara tatil ne zaman? İşte 2021-2022 Nisa ara tatil tarihi

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilin ardından yaklaşan sömestr (yarıyıl) tatiliyle birlikte yıl içerisinde öğrencileri, velileri ve öğretmenleri bekleyen tatiller merak konusu oldu.-