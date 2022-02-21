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İkinci dönem ara tatil ne zaman? İşte 2021-2022 Nisa ara tatil tarihi

#Meb#Ara Tatil

Eğitim yılının ilk ara tatili sonrası gözler ikinci ara tatil takvimine çevrildi. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde eğitim öğretimine devam eden öğrenciler, ara tatili döneminde dinlenme fırsatı yakalayacak. Peki, İkinci dönem ara tatil ne zaman?

1/3İkinci dönem ara tatil ne zaman İşte 2021-2022 Nisa ara tatil tarihi

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilin ardından yaklaşan sömestr (yarıyıl) tatiliyle birlikte yıl içerisinde öğrencileri, velileri ve öğretmenleri bekleyen tatiller merak konusu oldu.-

2/32. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

Kasım ayında yapılan ilk ara tatil sonrası Ocak ayı sonunda yarıyıl tatili gerçekleştirilmişti. İkinci dönem ara tatil ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

3/32021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Yüz yüze eğitim başladı: 6 Eylül 2021

İlk ara tatil: 15 Kasım 2021

Yarıyıl tatili: 24 Ocak 2022 Pazartesi- 4 Şubat 2022 Cuma

İkinci dönem ara tatili: 11 Nisan-15 Nisan 2022

İkinci dönem: 7 Şubat 2022 Pazartesi- 17 Haziran 2022 Cuma

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#Meb#Ara Tatil