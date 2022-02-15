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İkinci dönem ara tatil ne zaman 2022? 2. dönem ara tatil ve yaz tatili tarihleri

#2. Dönem Ara Tatil#İkinci Dönem Ara Tatil Ne Zaman#2022 İkinci Dönem Ara Tatil

Yarıyıl tatilinin sonlanmasıyla birlikte gözler ikinci ara tatile çevrildi. Tatil planlarını şimdiden hazırlamak isteyen veliler, öğretmenler ve öğrenciler ikinci dönem ara tatil ne zaman merak ediyorlar. İşte, bir hafta sürecek olan 2. ara tatil tarihleri ve MEB eğitim takvimi...

1/3İkinci dönem ara tatil ne zaman 2022 2. dönem ara tatil ve yaz tatili tarihleri

24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanan yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem ara tatil tarihleri araştırılmaya başlandı. İki ara tatil şeklinde birer haftalık tatillerin ilki geçtiğimiz kasım ayında olmuştu. Ara tatilde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verildi. Peki, ikinci ara tatil ne zaman 2022? İşte, 2. dönem ara tatil bilgileri...

2/32. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilin ardından yakşan sömestr (yarıyıl) tatiliyle birlikte yıl içerisinde öğrencileri, velileri ve öğretmenleri bekleyen tatiller merak konusu oldu. Kasım ayında yapılan ilk ara tatil sonrası Ocak ayı sonunda yarıyıl tatili gerçekleştirilmişti. İkinci dönem ara tatil ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

3/32021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Yüz yüze eğitim başladı: 6 Eylül 2021

İlk ara tatil: 15 Kasım 2021

Yarıyıl tatili: 24 Ocak 2022 Pazartesi- 4 Şubat 2022 Cuma

İkinci dönem ara tatili: 11 Nisan-15 Nisan 2022

İkinci dönem: 7 Şubat 2022 Pazartesi- 17 Haziran 2022 Cuma

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