İkinci dönem ara tatil ne zaman 2022? 2. dönem ara tatil ve yaz tatili tarihleri

24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanan yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem ara tatil tarihleri araştırılmaya başlandı. İki ara tatil şeklinde birer haftalık tatillerin ilki geçtiğimiz kasım ayında olmuştu. Ara tatilde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verildi. Peki, ikinci ara tatil ne zaman 2022? İşte, 2. dönem ara tatil bilgileri...
2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilin ardından yakşan sömestr (yarıyıl) tatiliyle birlikte yıl içerisinde öğrencileri, velileri ve öğretmenleri bekleyen tatiller merak konusu oldu. Kasım ayında yapılan ilk ara tatil sonrası Ocak ayı sonunda yarıyıl tatili gerçekleştirilmişti. İkinci dönem ara tatil ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Yüz yüze eğitim başladı: 6 Eylül 2021
İlk ara tatil: 15 Kasım 2021
Yarıyıl tatili: 24 Ocak 2022 Pazartesi- 4 Şubat 2022 Cuma
İkinci dönem ara tatili: 11 Nisan-15 Nisan 2022
İkinci dönem: 7 Şubat 2022 Pazartesi- 17 Haziran 2022 Cuma