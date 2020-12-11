“İkinci dalga” kaçamağı

Mart ayında açıklanan ilk Covid vakasından sonra gelen kısıtlamalar nedeniyle 4 ay boyunca evlerimizde karantinaya girmiştik. Bu süreçte şehirlerarası seyahat yasakları da olduğundan kimse başka bir şehre gidememiş, büyükşehirlerde, apartman dairelerinde yaşayanlar için zorlu bir süreç başlamıştı.
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Kışın gelmesiyle birlikte salgının ikinci dalgası yükselirken, bir kez daha kısıtlamalara gidildi ve kısmi sokağa çıkma yasakları geldi. Çoğu kişi bu ikinci dalgaya “hazırlıklıydı”. Magazin, cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri, İstanbul’u terk ederek, karantinaya yazlık evlerinde girmeyi tercih etti. O isimler arasında yaz tatilini sürdüren de var, İstanbul’daki işlerini yoluna koyup yeniden şehir dışına çıkan da.Haziran başında şehirlerarası seyahat yasaklarının kalkmasıyla soluğu Güney’de alan bazı isimler, İstanbul’a henüz dönmedi. Onlardan biri, ünlü sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana. 3 yaşındaki oğulları Süleyman ile birlikte Marmaris-Bozburun’da olan çift, kışı da orada geçirecek.
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BODRUM’CULAR
Süperstarımız Ajda Pekkan da yaz tatilini uzatmayı tercih edenlerden. Bodrum Kalesi’ne nazır evinde yazı kardeşi Semiramis Pekkan’la geçiren sanatçı, ikinci dalganın gelmesiyle birlikte İstanbul’a dönmeme kararı aldı. Dünya çapındaki mimarlarımızdan Melkan Gürsel, Covid-19 vakalarının yükselmesiyle birlikte Bodrum-Hebilköy’deki yazlık evine çekildi. İstanbul’daki işlerini online takip eden Gürsel, önemli toplantıları olmadığı sürece Bodrum’dan ayrılmıyor.
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Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın da vaka sayılarının yükselmesiyle Bodrum’a gidenlerden. Yazın Türkbükü’ndeki Bodrum Loft projesini hizmete açan Akın, tüm yazı orada geçirmişti. İstanbul’daki işlerini yoluna koyan ünlü işadamı, yeniden Bodrum’daki evine dönerek işlerini oradan takip edecek.Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, yazı uzatıp Bodrum’da kalmayı tercih etti. Cennet Koyu’ndaki evlerinde kışı geçirecek olan çift, toplantılara online katılarak işlerini sürdürüyor.
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KUZEY EGE’CİLER
Cemiyet, magazin ve iş dünyasının bazı isimleri ise yazı Güney Ege sahillerinde geçirdikten sonra kış için Kuzey Ege’ye göç etti. Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner o isimlerden... Uzun yıllar önce eşinin memleketi Ayvalık’ın Cunda Adası’nda bir çiftlik evi yaptıran Cem Boyner, kışın İstanbul’un kasvetli havasından buraya sığınıyor. İkinci kısıtlamaların gelmesiyle birlikte Boyner Ailesi yine Cunda’daki çiftliklerine kapanarak, kışı kalabalıklardan uzak, doğayla iç içe geçirmeyi planlıyor.2007 yılında Ayvalık’ın Alibey Adası’ndan deniz manzaralı 7 köy evi satın alan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, evleri restore ederek kendi köyünü yaratmıştı. Her fırsatta buraya gelen Sabancı, yazı Bodrum’da geçirdikten sonra ikinci yasakların başlamasıyla Ayvalık’a geçti.
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Yaz boyunca sevgilisi Cem Yılmaz’la Bodrum’un tadını çıkaran Sarıkaya, Yılmaz’dan ayrıldıktan sonra Kaz Dağları’na gitmişti. Aylardır orada olan oyuncu, kışı da Kaz Dağları’nda geçirecek. Ata Demirer’in Çanakkale tutkusunu bilmeyen yok. Sık sık bölgede film çekerek, Çanakkale’nin doğal dokusunu hikayelerine aktaran Demirer, yazdan beri İstanbul’a ayak basmıyor, kâh teknesinde, kâh Bozcaada’daki evinde kalarak huzurun tadını çıkarıyor.2 sene önce Assos’ta muhteşem bir taş ev yaptıran Sadettin Saran da kışı ilk kez orada geçirmeye hazırlanıyor. Saran, İstanbul’daki işlerini de Behramkale Köyü’ndeki evinden takip edecek.