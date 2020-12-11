“İkinci dalga” kaçamağı

Kışın gelmesiyle birlikte salgının ikinci dalgası yükselirken, bir kez daha kısıtlamalara gidildi ve kısmi sokağa çıkma yasakları geldi. Çoğu kişi bu ikinci dalgaya “hazırlıklıydı”. Magazin, cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri, İstanbul’u terk ederek, karantinaya yazlık evlerinde girmeyi tercih etti. O isimler arasında yaz tatilini sürdüren de var, İstanbul’daki işlerini yoluna koyup yeniden şehir dışına çıkan da.Haziran başında şehirlerarası seyahat yasaklarının kalkmasıyla soluğu Güney’de alan bazı isimler, İstanbul’a henüz dönmedi. Onlardan biri, ünlü sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana. 3 yaşındaki oğulları Süleyman ile birlikte Marmaris-Bozburun’da olan çift, kışı da orada geçirecek.