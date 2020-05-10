İkinci çocuğuna yedi aylık hamile olan Aslıhan Doğan Turan: Üçüncü çocuk için de çok beklemeyiz

Anne olmak sizi nasıl değiştirdi?



Anne olmak benim bu hayattaki en büyük hayalimdi. İnsanın hayalini gerçekleştirdiğinde hissettiği o mutluluğu her geçen gün daha da fazlasıyla yaşıyorum. Özel bir şey anne olmak. Her şeyden güzel. Merhamet, fedakarlık ve sorumluluk duygularımı çok artırdı. Beni ben yapan şey oldu.