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İkinci cemre ne zaman düşüyor? İşte cemrenin suya düşüş tarihi

#Cemre#İkinci Cemre

'İkinci cemre ne zaman düşecek sorusu?' 2022 Şubat ayının son günlerinde araştırılmaya başlandı. İlki şubat ayı içerisinde gerçekleşen cemre olayı, havaların ısınmasıyla sonuçlanmaktadır. Gözler şimdi toplamda üç tane düştüğüne inanılan cemrelerin ikincisinin düşeceği tarihte. Peki, ikinci cemre ne zaman düşecek?

1/3İkinci cemre ne zaman düşüyor İşte cemrenin suya düşüş tarihi

Mitolojik olarak önemli bir yere sahip olan cemre, vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Havayı, suyu ve toprağı ısıttığı düşüncesi veren cemrelerden ikincisinin 2022'de ne zaman düşeceği merak ediliyor. İşte, konuya dair merak edilenler...

2/3İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemrenin birincisi 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

3/3CEMRE NEDİR

CEMRE NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi' demektir. Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

 

 

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