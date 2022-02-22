İkinci cemre ne zaman düşecek? İşte cemrenin suya düşeceği tarih

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putinden Rus ordusuna tarihi emirPutin'den Rus ordusuna tarihi emir!#Rusya
Çok can yanacak İzmirde tünel karıştı, cezalar geliyor...Çok can yanacak! İzmir'de tünel karıştı, cezalar geliyor...#Galatasaray Göztepe
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu varKuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?#Kuraklık
Putinin kararının ardından Zelenskiden sert açıklama: Kimseye hiçbir şey vermeyeceğizPutin'in kararının ardından Zelenski'den sert açıklama: Kimseye hiçbir şey vermeyeceğiz#Zelenski
Suriyelilere seyreltme planıSuriyelilere seyreltme planı#Suriyeliler
Putinin emri kripto paraları derinden sarstı Sert düşüşler yaşanıyorPutin'in emri kripto paraları derinden sarstı! Sert düşüşler yaşanıyor#Bitcoin
Açık alanda maskeler çıkacakAçık alanda maskeler çıkacak#Pandemi
Altında Rusya yükselişi Putin dengeleri bozduAltında Rusya yükselişi! Putin dengeleri bozdu#Altın
Kimse onlara şanslı demesin'Kimse onlara şanslı demesin!'#Galatasaray Göztepe
Akbaşoğlu ve enflasyonAkbaşoğlu ve enflasyon#Muhammet Emin Akbaşoğlu
Putinin hamlesine tepki yağıyor Türkiyeden ilk açıklama geldiPutin'in hamlesine tepki yağıyor! Türkiye'den ilk açıklama geldi#Vladimir Putin
Ece Erken hakkında 1 ay konuşamayacaklarEce Erken hakkında 1 ay konuşamayacaklar!#Ece Erken
Kılıçdaroğlu işi tamam mıKılıçdaroğlu işi tamam mı?#Afrika
Gülşen’den Bergen sürpriziGülşen’den Bergen sürprizi#Gülşen
Yanımda olması en güzel hediye'Yanımda olması en güzel hediye'#Ebru Şahin
HABERLERGündem Haberleri

İkinci cemre ne zaman düşecek? İşte cemrenin suya düşeceği tarih

#Cemre#İkinci Cemre#Seoanasayfa

Halk kültüründe 'baharın habercisi' olarak kabul edilen cemrenin birincisi 19-20 Şubat'ta havaya düştü. İnanışa göre üç tane olduğuna inanılan cemrelerin ikincisinin ne zaman suya düşeceği vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, ikinci cemre ne zaman düşecek?

1/3İkinci cemre ne zaman düşecek İşte cemrenin suya düşeceği tarih

Halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Gözler şimdi ikinci cemrenin düşeceği tarihte. İşte, 2022 cemre düşme tarihleri...

2/3İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemrenin birincisi 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

3/3CEMRE NEDİR

CEMRE NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi' demektir. Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cemre#İkinci Cemre#Seoanasayfa