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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 09 Ekim 2020 - 17:29 | 

İkinci bebeğini evde doğurdu

Instagram sayesinde adını duyuran genç kadın ikinci bebeğini evinde ve suda dünyaya getirdi.

Fotoğraflar: Instagram

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 Takipçilerine sağlıklı beslenme önerileri sunduğu Deliciously Ella adlı Instagram hesabıyla tanınan Ella Woodward kısa bir süre önce ikinci kez anne oldu. 

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29 yaşındaki Woodward, May adını verdiği ikinci bebeğini evinde ve suda dünyaya getirdi. O süreçte eşi Matthew Mills de yanından ayrılmadı. 

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Deliciously Ella, yaptığı Instagram paylaşımında "May Mills. 8 Ekim'de gece yarısından hemen sonra hızlı bir evde doğumla dünyaya geldi" diyerek mutlu haberi takipçilerine duyurdu. 

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Ella Woodward ile eşi Matthew Mills'in 14 aylık Skye adında bir başka çocukları daha bulunuyor. 

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