İkinci bebeğini evde doğurdu

Takipçilerine sağlıklı beslenme önerileri sunduğu Deliciously Ella adlı Instagram hesabıyla tanınan Ella Woodward kısa bir süre önce ikinci kez anne oldu. 29 yaşındaki Woodward, May adını verdiği ikinci bebeğini evinde ve suda dünyaya getirdi. O süreçte eşi Matthew Mills de yanından ayrılmadı. Deliciously Ella, yaptığı Instagram paylaşımında May Mills. 8 Ekim'de gece yarısından hemen sonra hızlı bir evde doğumla dünyaya geldi diyerek mutlu haberi takipçilerine duyurdu. Ella Woodward ile eşi Matthew Mills'in 14 aylık Skye adında bir başka çocukları daha bulunuyor.