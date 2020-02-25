İkinci bebeğimiz geldi

Barros'u ilk kutlayan ise hem meslektaşı hem de vatandaşı Adriana Lima oldu. Lima "Tebrikler anne" notuyla arkadaşını kutladı. Barros ile yarı Mısırlı yarı Yunan iş adamı Karin El Chiaty, 2016 yılında Mykonos adasında evlenmişti. Çiftin, Karem Hamed adında 2 yaşında bir oğlu daha bulunuyor.