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İkinci ara tatil ne zaman? İşte 2022 ara tatil başlangıç tarihi

#MEB#Ara Tatil

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan ara tatil takvimi son günlerde araştırılmaya başlandı. Sömestr tatilini geride bırakan milyonlarca öğrenci, nisan ayında yapılacak ikinci ara tatilin kaç gün süreceğini sorguluyor. Öğrencilerin yanı sıra tatil planı yapan veliler de ara tatilin ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Peki, ikinci dönem ara tatil ne zaman başlıyor?

1/3İkinci ara tatil ne zaman İşte 2022 ara tatil başlangıç tarihi

'Ara tatil ne zaman?' sorusu, son günlerde internette yoğun şekilde sorgulanıyor. 2021-2022 dönemi eğitimlerine devam eden öğrenciler ara tatil tarihini merak ediyor. İşte, milyonlarca öğrenci, öğrenci velisi ve yüz binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren, MEB ara tatili hakkında tüm ayrıntılar...

2/32. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilin ardından yakşan sömestr (yarıyıl) tatiliyle birlikte yıl içerisinde öğrencileri, velileri ve öğretmenleri bekleyen tatiller merak konusu oldu.

Kasım ayında yapılan ilk ara tatil sonrası Ocak ayı sonunda yarıyıl tatili gerçekleştirilmişti. İkinci dönem ara tatil ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

3/32021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Yüz yüze eğitim başladı: 6 Eylül 2021

İlk ara tatil: 15 Kasım 2021

Yarıyıl tatili: 24 Ocak 2022 Pazartesi- 4 Şubat 2022 Cuma

İkinci dönem ara tatili: 11 Nisan-15 Nisan 2022

İkinci dönem: 7 Şubat 2022 Pazartesi- 17 Haziran 2022 Cuma

 

 

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#MEB#Ara Tatil