İkinci ara tatil ne zaman? İşte 2022 ara tatil başlangıç tarihi

'Ara tatil ne zaman?' sorusu, son günlerde internette yoğun şekilde sorgulanıyor. 2021-2022 dönemi eğitimlerine devam eden öğrenciler ara tatil tarihini merak ediyor. İşte, milyonlarca öğrenci, öğrenci velisi ve yüz binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren, MEB ara tatili hakkında tüm ayrıntılar...