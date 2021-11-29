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Haber Giriş: 29 Kasım 2021 - 08:16 | 

İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? İşte Nisan ara tatili tarihi

2021-2022 eğitim yılının ilk ara tatilini geride bırakan öğrenciler, ikinci ara tatil dönemi için araştırma yapmaya şimdiden başladı. Ara tatillerin 2021-2022 eğitim öğretim dönemi takvimine göre, hangi tarihe denk geldiğini öğrenmek isteyen öğrenciler, bir yandan da "ara tatil kaç gün olacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, İkinci ara tatil ne zaman başlıyor?

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Kasım ayındaki ilk ara tatil sonrası gözler ikinci ara tatil takvimine çevrildi. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde eğitim öğretimine devam eden öğrenciler, ara tatili döneminde dinlenme fırsatı yakalayacak. İşte, Nisan ara tatili tarihi...
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Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
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Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
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