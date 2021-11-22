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Haber Giriş: 22 Kasım 2021 - 13:49 | 

İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? İşte 2022 Nisan ara tatil takvimi

Okullarda ara tatil sonrası ders zili çaldı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ara tatil sonrası eğitime başladı. Milyonlarca öğrenci şimdi ise Nisan ayında yapılacak olan bu eğitim yılının son ara tatiline odaklandı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili ne zaman başlayacak?

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Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilinin bugün sona ermesiyle öğrenciler derslerine girdi. Ara tatilde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verildi. Gelecek Nisan ayında ise ikinci ara tatil yapılacak. İşte, konuya dair bilgiler...
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Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
3
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
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