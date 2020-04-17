İkinci 1000 TL sosyal yardım ödemeleri ne zaman başlıyor? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Bakan Selçuk yanıtladı
Corona virüsü önemleri kapsamında sosyal yardım desteği ikinci faz ödemeleriyle igili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Son dakika açıklama yapan Selçuk, "faz 1'de 2,1 milyon haneye ulaştıktan sonra faz 2'de de belirlediğimiz 2,3 milyon hane var." diyerek, 1000 TL'lik nakdi yardım desteğinin ödeneceği tarihi duyurdu. Peki, İkinci 1000 TL sosyal yardım ödemeleri ne zaman başlıyor?Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte, Bakan Selçuk'un ikinci faz nakdi yardım ödemeleriyle yaptığı o açıklamanın detayları
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2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er liralık verilan nakdi yardım destekleri sonrası ikinci faz ödemeleriyle ilgili beklenen tarih belli oldu. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er lira olarak yapılan ödemelerle ilgili Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk 3. faz taleplerinin ise e devletten alınacağını açıkladı. Peki, sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar..
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İKİNCİ ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk canlı yayında hem iş verenler hem de çalışanlar açısından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, sosyal yardım 2. faz ödemeleriyle ilgili şunları söyledi;
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Sosyal yardım modellerimizi de 3 faza ayırdık. Birinci fazda belirlediğimiz kriterler ışığında 2,1 milyon haneye 1000 liralık desteğimizi ilettik. Bunun haricinde sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımıza bu fazların dışında bizim her ay gönderdiğimiz periyodik paylar var. Bu her ay gönderdiğimiz periyodik payları da biz 135 milyondan 180 milyona çıkarmıştık. Önümüzde ramazan ayı da olduğunu dikkate olarak bu ay 2 periyodik pay gönderdik. Dolayısıyla sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımıza bu ay 360 milyon ulaşmış durumda. Dolayısıyla vakıflarımız da ildeki valilerimiz ve kaymakamlarımızla beraber buradan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşabilecekler. Faz 1'de 2,1 milyon haneye ulaştıktan sonra faz 2'de de belirlediğimiz 2,3 milyon hane var. Bunları da biz belli kriterlerle tespit ettik. Daha sonra bu tespit ettiğimiz kriterlerle vakıflarımıza tekrar gönderdik ki bir ön değerlendirme de yapabilsinler diye. Bu ön değerlendirme sonucunda sahada bir araştırma da yapılmış oldu. Bize tekrar dönüşler oldu. Umuyoruz ki haftaya sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla belirlediğimiz 2,3 milyon haneye de bu yardımları ulaştırabileceğiz. Bu süreçte toplamda 4,5 milyon haneye ulaşmış olacağız."
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3. FAZ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
3. faz ödemelerine de değinen Bakan Selçuk, yardımların faz 3 etabında ise talepleri "e-devlet" üzerinden alacaklarını belirterek, bunun altyapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, tespit edilemeyen hanelere bu şekilde ulaşmaya çalışacaklarını söyledi.
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ÜÇÜNCÜ FAZDAN KİMLER FAYDALANACAK?
"Üçüncü fazda kimler yardım taleplerinde bulunabilecek? Geçen zamanı da düşünürsek ilk fazda 1000 liralık desteği alanların da başvurabileceği bir sistem mi olacak yoksa farklı kriterlerle mi başvuru yapılması gerekecek?" sorusunu Bakan Selçuk, "Bizim faz 3 için kriterlerimiz şöyle, faz 1 ve faz 2'de ulaştığımız haneler buradan destek alamayacaklar. Memurlarımız, sigorta anlamında 4-C'lilerimiz başvuramayacaklar. Böyle belirlediğimiz kriterler var. Onun dışında herkese açık olacak." diye yanıtladı.
Selçuk, yardımın beyan usulüne göre yapılacağını, bunu kontrol edeceklerini anlattı.
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Temel hedefimiz vatandaşımıza ulaşabilmek. Dolayısıyla hem talep bazlı bir sistem geliştirdik hem sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla tespit ettiğimiz ailelere, hanelere ulaşmak istedik hem de aynı zamanda SGK-İŞKUR aracılığıyla çalışanlarımıza ve işverenlerimize yönelik bir model tasarladık. Dolayısıyla hiçbir boşluk bırakmadan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Bunların dışında tespit edilemeyenler olduğu takdirde de faz 3 talep bazlı olarak alacak. İllerde ve ilçelerimizde olan sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımızın da ayrıca periyodik paylarını artırarak birebir illerimizde vakıfların, kaymakamlarımızın, valilerimizin tespit ettiği hanelere de ulaşmamız mümkün olacak.".
"'Biz bize yeteriz' sloganıyla başlatılan bir kampanya var. Bu kampanyada ne kadarlık bir rakama ulaşıldı?" sorusu üzerine Selçuk, sosyal yardımlarda geçen yıl 55 milyar lira tutarında bir yardımı vatandaşlara ulaştırdıklarını, bu kampanyada toplanan miktarın bu yardımın yanında büyük bir oran teşkil etmediğini söyledi.