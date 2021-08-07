İkimizin Sırrı oyuncuları kimler? İşte İkimizin Sırrı dizisinin konusu ve oyuncuları
Yeni dizi İkimizin Sırrı'nın tanıtımları günlerdir ekranlarda dönüyordu. Ağustos ayında ekran macerasına başlayacak olan İkimizin Sırrı kısa bir süre sonra 1. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin takipçileri oyuncular ve konusunu merak ediyor. Peki, İkimizin Sırrı oyuncuları kimler? İşte İkimizin Sırrı dizisinin konusu ve oyuncuları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini ekranlara getirecek olan dizi İkimizin Sırrı'nın yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı, yapımcılığını Üs Yapım'ın üstlendiği atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, 8 Ağustos Pazar akşamı ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor.
2
Kadrosunda; Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengiroğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın yaptığı ÜS Yapım imzalı İkimizin Sırrı yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş otururken, senaryosu ise Özen Yula'ya ait.
3
İKİMİZİN SIRRI KONUSU
Bir anne-kız hikayesiYedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.