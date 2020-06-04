Ä°ÅžTE HAYATI VE SERVETÄ° Peki Ã¶zel yaÅŸamÄ±nÄ± tÃ¼m meraklÄ±larÄ±n en ince ayrÄ±ntÄ±sÄ±na kadar bildiÄŸi Adriana Lima nasÄ±l bir ailede doÄŸdu, nasÄ±l yetiÅŸti, nasÄ±l keÅŸfedildi ve buna yÄ±llÄ±k kariyeri boyunca ne kadar servet edindi.