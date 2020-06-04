Ä°ki Türk sevgilisiyle çok konuÅŸulmuÅŸtu: En çok özlediÄŸim
Â Son Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r TÃ¼rk sevgilileriyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸklarla gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda yer alan Adriana Lima, ÅŸimdi tÃ¼m vaktini sadece Ã§ocuklarÄ±na ayÄ±rÄ±yor.
INSTAGRAM, DEPO PHOTOS, BACKGRID USA
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
1
Abone Ol
AYLARDIR EVÄ°NDE
KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle iÅŸ anlaÅŸmalarÄ±nÄ± askÄ±ya alan 38 yaÅŸÄ±ndaki Lima, Miami'de Siena ve Valentina ile birlikte sosyal izolasyonu sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â
2
Abone Ol
SOSYAL MEDYADAN HAYRANLARIYLA Ä°LETÄ°ÅžÄ°M KURUYOR
Zaman zaman spor yaparken ya da evinin havuzunda gÃ¼neÅŸlenirken Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸan Lima, sosyal izolasyon sÄ±rasÄ±nda en Ã§ok neyi Ã¶zlediÄŸini de yine aynÄ± yoldan takipÃ§ilerine duyurdu.
3
Abone Ol
EN Ã‡OK Ã–ZLEDÄ°ÄžÄ°M
Lima, koronavirÃ¼s nedeniyle girdiÄŸi sosyal izolasyonda en Ã§ok seyahat etmeyi Ã¶zlediÄŸini belirtti. Lima, HÄ±rvatistan tatilinde Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p "yeniden seyahat etmeyi dÃ¶rt gÃ¶zle beklediÄŸini" belirtti. Lima yakÄ±n zamanda yeniden seyahate Ã§Ä±kabilmeyi umduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.
4
Abone Ol
Ã‡OK SEYAHAT EDÄ°YOR
Lima genellikle iÅŸleri nedeniyle hiÃ§ durmadan seyahat ediyor. ÃœnlÃ¼ model bazen de kÄ±zlarÄ±yla ya da arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte seyahate Ã§Ä±kÄ±yor.
Ã–nce Metin Hara, sonra da Emir Uyar ile aÅŸk yaÅŸayan Lima, o zamandan bu yana yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Victoria's Secret firmasÄ±ndan emekli olan Lima, zamanÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ iki kÄ±zÄ±na ayÄ±rÄ±yor.
7
Abone Ol
Ä°ÅžTE HAYATI VE SERVETÄ°
Peki Ã¶zel yaÅŸamÄ±nÄ± tÃ¼m meraklÄ±larÄ±n en ince ayrÄ±ntÄ±sÄ±na kadar bildiÄŸi Adriana Lima nasÄ±l bir ailede doÄŸdu, nasÄ±l yetiÅŸti, nasÄ±l keÅŸfedildi ve buna yÄ±llÄ±k kariyeri boyunca ne kadar servet edindi.
8
Abone Ol
BREZÄ°LYA'DA DÃœNYAYA GELDÄ°
Adriana Lima, Nelson Torres ve Maria da GraÃ§a Lima'nÄ±n kÄ±zÄ± olarak 12 Haziran 1981'de Brezilya'da Bahia'da doÄŸdu.
9
Abone Ol
DAR GELÄ°RLÄ° BÄ°R AÄ°LENÄ°N KIZI
Dar gelirli ve Ã§ok dindar bir ailenin kÄ±zÄ± olarak dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ± Lima.
10
Abone Ol
ANNESÄ° BÃœYÃœTTÃœ
Daha 6 aylÄ±kken babasÄ± onu ve annesini terk etti. Baba Nelson Torres, babalÄ±ÄŸa henÃ¼z hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyip kapÄ±yÄ± Ã§arpÄ±p dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda annesiyle baÅŸ baÅŸa kaldÄ± henÃ¼z bebek olan Lima.
11
Abone Ol
FOTOÄžRAF Ã‡EKTÄ°RMEYÄ° SEVMEZDÄ°
Annesi onu yalnÄ±z baÅŸÄ±na bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. AslÄ±nda utangaÃ§ bir Ã§ocuk olan Lima, o dÃ¶nemde fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n Ã§ekilmesinden de hiÃ§ hoÅŸlanmazdÄ±.
12
Abone Ol
EN BÃœYÃœK DESTEKÃ‡Ä°SÄ° ANNESÄ°
Â Adriana Lima kÃ¼Ã§Ã¼kken dans etmekten ve spor yapmaktan hoÅŸlanÄ±rdÄ±. Annesi de onu yeteneklerine gÃ¶re yÃ¶nlendirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Â Â
13
Abone Ol
13 YAÅžINDA KARÄ°YERÄ° BAÅžLADI
Lima, 13 yaÅŸÄ±ndayken sÄ±rf ÅŸaka olsun diye fotoÄŸraflarÄ±nÄ± bir modellik ajansÄ±na gÃ¶nderdi. Ama ajans onu ciddiye almÄ±ÅŸ olmalÄ± ki olumlu yanÄ±t verdi.
14
Abone Ol
YARIÅžMADA BÄ°RÄ°NCÄ° OLDU
Lima, 15 yaÅŸÄ±ndayken Supermodel of Brazil yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±ldÄ± ve birinci oldu. Bu ona bir yÄ±l sonra Supermodel of the World yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lma hakkÄ± kazandÄ±rdÄ±. Bu yarÄ±ÅŸmayÄ± ikinci olarak bitirdi Lima.
15
Abone Ol
VICTORIA'S SECRET KADERÄ°NÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°
Bunun Ã¼zerine eÄŸitimini bÄ±rakÄ±p modellik kariyerine baÅŸlamak Ã¼zere New York'a taÅŸÄ±nmaya karar verdi. SonrasÄ± ise Ã§orap sÃ¶kÃ¼ÄŸÃ¼ gibi geldi. Ã–nce Ã¼nlÃ¼ firmalarÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ oldu, sonra da onu ÅŸÃ¶hretin zirvesine taÅŸÄ±yan Victoria's Secret yÄ±llarÄ± geldi. Â
16
Abone Ol
ORADAN EMEKLÄ° OLDU
Ä°lk kez 1999 yÄ±lÄ±nda podyumuna Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± firmadan geÃ§en yÄ±lki defilede jÃ¼bile yaparak emekli oldu. FirmanÄ±n en uzun sÃ¼re tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olan ve en deÄŸerli modeli olarak moda tarihinin sayfalarÄ± arasÄ±nda yerini aldÄ±.
17
Abone Ol
85 MÄ°LYON DOLARLIK SERVET
Lima bugÃ¼n tam 85 milyon dolarlÄ±k bir servete sahip. Miami'de yaÅŸÄ±yor, Ã§ekimler iÃ§in dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±na seyahat ediyor.
18
Abone Ol
GÃ–NÃœL Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°
Adriana Lima, gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkileriyle de hep gÃ¼ndemde oldu. YÄ±llar Ã¶nce, evleninceye kadar bekaretini korumak istediÄŸini sÃ¶ylemesi olay olmuÅŸtu. Bunu gerÃ§ekten de yaptÄ±.
19
Abone Ol
PRENS EVLENME TEKLÄ°F ETTÄ°
KocasÄ± Marko Jaric ile evleninceye kadar sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tuttu. Bu evlilikten iki kÄ±z Ã§ocuk sahibi olan Lima, aldatÄ±lÄ±nca boÅŸandÄ±.
EvliliÄŸinden Ã¶nce Lima, Liechtenstein Prensi Wenzeslaus ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla uzun sÃ¼re konuÅŸulmuÅŸtu. Hatta Prens'in evlilik teklifini reddedince gÃ¼ndemdeki yerini daha da saÄŸlamlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Yani eÄŸer Lima Prens'e "evet" deseydi, bugÃ¼n Avrupa'nÄ±n o kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k Ã¼lkesinde prenses olarak yaÅŸayacaktÄ±.Â Â
20
Abone Ol
YARDIMSEVER ADRIANA
Â Adriana Lima, servetinin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ hayÄ±r iÅŸlerinde kullanÄ±yor. DoÄŸduÄŸu Bahia'daki bir yetimler yurduna yardÄ±m ediyor, binanÄ±n bakÄ±m ve tamir masraflarÄ±na katkÄ±da bulunuyor. Â Â