İki kardeşin en acı yolculuğu: Ölen annelerini böyle taşıdılar
Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Hindistan'da ambulanslar da yetersiz kaldı. Bu durum iki kardeşin ölen annelerini motosiklet ile krematoryuma taşımasına neden oldu. Bu ana ait görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Son birkaç gündür vaka rekoru kıran Hindistan'da Kovid-19 krizi derinleşiyor. Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği ülkeden yürek yakan görüntüler gelmeye devam ediyor.
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Ülkede ambulansların yetersiz kalması sonrası yakınları vefat edenlerin sevdiklerinin cansız bedenlerini kendi imkanları ile taşımak zorunda kaldı. Geçtiğimiz günlerde bir annenin oğlunun cansız bedenini taşıdığı anlar dünya gündemine oturmuştu.
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Bugün ülkeden benzer bir görüntü geldi. Annelerini kaybeden iki kardeşin onu krematoryuma götürdüğü anlara ait olan görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. İki kardeş annelerinin cansız bedenini motosiklette ortalarına almak zorunda kaldı.
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POLİS 'ÇOK KALABALIKSINIZ' DİYE DURDURDU
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, iki kardeş bu şekilde 15 kilometre yol katetmek zorunda kaldı. Polis iki kardeşi motosikletin kalabalık olduğu gerekçesi ile durdurdu ancak durumun anlaşılması üzerine iki kardeş trafik cezası almadan yollarına devam etti.
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Ülke basınına konuşan acılı kardeşlerden birisi 'Bunu kimsenin görmesini istemezdim. Bu motosiklete her bindiğimde bu anı hatırlayacağım' dedi. Ancak ülkedeki tek sıkıntı ambulansların yetersiz kalması değil.
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Sağlık malzemelerinin de azaldığı Hindistan'da pek çok sağlık ekipmanı karaborsaya düşmüş durumda. Bu malzemelerin başında da oksijen tüpü geliyor. Normalde 6 bin rupi fiyata sahip olan oksijen tüpünün karaborsaya düştüğü ve 50 bin rupiden alıcı bulduğu da gelen haberler arasında.
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BUGÜN DE REKOR KIRDI
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısında 379 bin 257 ile yeni bir rekor kırıldı. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 379 bin 257 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 645 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 18 milyon 376 bin 524'e yükselirken, ölenlerin sayısı 204 bin 832'ye ulaştı.
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14 EYALETTE GÜNLÜK VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞTI
Hindistan'ın 14 eyaletinde günlük vaka sayısı 10 bini geçmiş durumda. Bu eyaletlerin Maharaştra (63 bin 309), Karnataka (39 bin 47), Kerala (35 bin 13), Uttar Pradeş (29 bin 751), Delhi (25 bin 986), Batı Bengal (17 bin 207), Tamil Nadu (16 bin 665), Racastan (16 bin 613), Çattisgarh (15 bin 563), Andra Pradeş (14 bin 669), Gucarat (14 bin 120), Bihar (13 bin 374), Madhya Pradeş (12 bin 758) ve Haryana (12 bin 444) olduğu belirtildi.
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SON BİR HAFTADIR VAKA SAYISI 300 BİNİN ÜZERİNDE
İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da günlük vaka sayısı yıl içinde giderek artarak 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmıştı. Salgının dönemsel zirve noktası olan bu tarihten itibaren günlük vaka sayıları aşağı yönlü seyre geçmiş, sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.
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İlk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi. Hindistan, 2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin ve 21 Nisan'da 300 bini üzerine çıktı. Günlük vaka sayısı bir haftadır 300 binin üzerinde seyrediyor. Vaka artışıyla orantılı olarak virüse bağlı ölümler de arttı. 20 Nisan'da 2 binin üzerine çıkan virüse bağlı günlük can kaybı sayısı, 27 Nisan itibarıyla 3 bini aştı.
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Kovid-19 verilerini derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan dünyada vaka sayısında 2'nci, ölü sayısında 4'üncü sırada bulunuyor. Solunum cihazına bağlı hastalar için oksijen temin edilmesinde sıkıntılar yaşanırken, krematoryumlarda yer kalmaması nedeniyle cesetler kentlerdeki geçici mekanlarda yakılıyor.
Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor. Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.
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Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin vaka artışında etkili olduğu itirafında bulunmuştu.
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Dünyanın dört bir yanından pek çok ülke Hindistan'a yardım etmeye başladı. ABD, Hindistan'a en az 100 milyon dolar dolar değerinde sağlık malzemesi göndereceğini duyurdu.