İki kardeşin en acı yolculuğu: Ölen annelerini böyle taşıdılar

14 EYALETTE GÜNLÜK VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞTI Hindistan'ın 14 eyaletinde günlük vaka sayısı 10 bini geçmiş durumda. Bu eyaletlerin Maharaştra (63 bin 309), Karnataka (39 bin 47), Kerala (35 bin 13), Uttar Pradeş (29 bin 751), Delhi (25 bin 986), Batı Bengal (17 bin 207), Tamil Nadu (16 bin 665), Racastan (16 bin 613), Çattisgarh (15 bin 563), Andra Pradeş (14 bin 669), Gucarat (14 bin 120), Bihar (13 bin 374), Madhya Pradeş (12 bin 758) ve Haryana (12 bin 444) olduğu belirtildi.