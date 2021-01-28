İki günde bir saldırdılar

Önergenin devamında ise bu sayıların sadece buzdağının görünen kısmı olduğu ve gerçek sayıların çok daha yüksek olduğu görüşü ifade ediliyor. Bazı siyasetçilerin ve medya temsilcilerinin ise Müslümanlara yönelik nefreti ve ayrımcılığı körükleyici söylemlerde bulunduğu belirtiliyor. Bu durumun da ırkçı saldırganları cesaretlendirdiği aktarılıyor.