“İki Gözüm Ahmet” Türkiye’de yeniden vizyona giriyor
Konserler, klipler, filmler... Müzik, sinema ve televizyon dünyasından kısa haberler...
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1
Ahmet Kaya’nın hayatından kesitleri ilk kez beyaz perdeye aktaran “İki Gözüm Ahmet” filmi geçtiğimiz aylarda vizyona girmişti. Ancak film pandemi kararları nedeniyle sinema salonlarının kapatılmasından dolayı gösterimde çok kısa bir süre vizyonda kalabilmişti. Film, aylar sonra kaldığı yerden “gösterimlere devam” dedi ve yarın tekrar vizyona giriyor. “İki Gözüm Ahmet” filmi Türkiye’nin yanı sıra 2 Eylül’de de Avrupa’daki sinemalarda da gösterimde olacak.
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‘Çember’ yeni bölümleriyle Kanal D’de
Yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un üstlendiği “Çember” adlı film serisinin yeni bölümleri yakında Kanal D’de ekrana gelecek.İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel bir ekibin maceralarını anlatan “Çember”in başrollerinde Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Barış Bağcı yer alıyor. Yapımını ANS Productions&Evrensel Films’in, yapımcılığını Evren Oğuz’un üstlendiği film serisinde Başkomiser Barış, yeni ekibi Zeynep ve Hakan’la birlikte gizemli cinayetleri araştırıyor.
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İsyankâr sesler bir arada
Rap müziğin isyankâr sesleri, KüçükÇiftlik Park’ta bir araya geliyor.Moko Yapım, Babba Medya ve URU işbirliğinde 11 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek konser, rap festivali havasında geçecek. Etkinlikte yeni nesil rap’çiler Uzi, Heijan&Muti, Critical, Motive, Aksan ve Lil Murda sahneye çıkacak.
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Dongkiz Ankara’da
Koreli müzik grubu Dongkiz, Ankara’ya geliyor.Wondae, Kyoungyoon, Munik, Jaechan ve Jonghyeong’dan kurulu grup, 28 Ağustos Cumartesi akşamı başkentteki Kentpark AVM’nin açık alanında K-Pop konseri verecek. Koreli oyuncu Jaemin Park’ın sunuculuğunu üstleneceği etkinlikte Dongkiz ile “fan buluşması” da gerçekleştirilecek.
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Cem Adrian ile başlıyor
Kerki Solfej tarafından gerçekleşen “TİKTAK'la Park Et Seyret” konserleri, 27 Ağustos Cuma Cem Adrian ile başlıyor. Maltepe Açıkhava Gösteri Merkezi’nde Cem Adrian’la başlayacak olan arabalı konserler serisi birbirinden ünlü sanatçıların sahneleriyle devam edecek. Cuma Cem Adrian ile başlayacak olan konserler 28 Ağustos Cumartesi Buray, 1 Eylül Çarşamba Mor ve Ötesi ve 8 Eylül Çarşamba Gaye Su Akyol’la devam edecek. Ardından Yenikapı Açıkhava Gösteri Merkezi’nde 10 Eylül Cuma Mabel Matiz’le başlayacak olan konser serisinde; 11 Eylül Cumartesi Duman, 15 Eylül Çarşamba İkilem, 17 Eylül Cuma No 22 Riders Inn Stage, 18 Eylül Cumartesi İkiye On Kala, 22 Eylül Çarşamba Can Bonomo, 24 Eylül Cuma Yüksek Sadakat ve 25 Eylül Cumartesi Ceza sahne alacak.
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"Suskun Günahkar” kliplendi
Sanatçı Fatih Karabulut’un sözü ve müziği kendisine ait olan, aranjesi Hakan Yelbiz tarafından yapılan ilk teklisi "Suskun Günahkar” kliplendi. İstanbul’un değişik mekanlarında çekimleri yapılan klipte Fatih Karabulut’a, manken Dilara Kırmıt eşlik ederken, yönetmen koltuğunda son Perihan ve Pigment filmlerinin yönetmeni Metin Kuru oturuyor. Çekimlerin kalabalık bir ekiple 2 günde tamamlandığını belirten Fatih Karabulut, müziğin hep hayatının bir yerlerinde olduğunu belirtirken, Suskun Günahkar’ın ardından bu bağın daha da güçlenerek devam edeceğine inandığını belirtti.