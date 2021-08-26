“İki Gözüm Ahmet” Türkiye’de yeniden vizyona giriyor

"Suskun Günahkar” kliplendi Sanatçı Fatih Karabulut’un sözü ve müziği kendisine ait olan, aranjesi Hakan Yelbiz tarafından yapılan ilk teklisi "Suskun Günahkar” kliplendi. İstanbul’un değişik mekanlarında çekimleri yapılan klipte Fatih Karabulut’a, manken Dilara Kırmıt eşlik ederken, yönetmen koltuğunda son Perihan ve Pigment filmlerinin yönetmeni Metin Kuru oturuyor. Çekimlerin kalabalık bir ekiple 2 günde tamamlandığını belirten Fatih Karabulut, müziğin hep hayatının bir yerlerinde olduğunu belirtirken, Suskun Günahkar’ın ardından bu bağın daha da güçlenerek devam edeceğine inandığını belirtti.