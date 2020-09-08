Sosyal medya platformu Twitter'da yeni bir akım ön plana çıkmaya başladı. Birçok kişi yıllar önce çekilen pozlarını ve şimdiki hallerini paylaşıp geçirdiği değişimi de gözler önüne seriyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
YILLAR ÖNCE YILLAR SONRA
Bu akıma ünlüler de katıldı. İşte kendi paylaşımlarıyla ünlülerin yıllar önceki ve şimdiki halleri ve kendilerine mesajları.
2
Abone Ol
18 YAŞ- 48 YAŞ
Demet Akalın'ın paylaşımı. Birinde 18, diğerinde 48 yaşında.
3
Abone Ol
25 YIL ARADAN SONRA
Goncagül Sunar, bu pozunu "İki fotoğraf arasında 25 sene" notuyla paylaştı.
4
Abone Ol
'YAŞ ALMAK GÜZELDİR'
Burçin Orhon paylaşımına uzun bir de not ekledi: "18 yaş,58 yaş. 40 senenin izi. Hani bazen yazıyorsunuz ya. Zaman acımasız, ah gençlik vs. Bence önemli olan arada neler yaptığınız. Ben kırk seneye dans, oyunculuk, mankenlik, fotomodellik, hocalık, farklı dallarda eğitim ve üç güzel kız çocuğu sığdırdım. Yani sağlıklı olup rahat uyuduğum zamanları özlemek dışında dizimi dövüp "ah gençlik" demedim hiç. Bu sebeptendir elimde imkan olmasına rağmen daha genç görünmeye çalışmamak. Yaş almak güzeldir. Akıllanırsınız. Önünüzdeki hayat azaldıkça, gereksiz insanları ve çabaları sonlandırırsınız. Mesele kabul etmekte. Tavsiyedir. Günaydın. "
5
Abone Ol
YAŞ 30, YAŞ 63
Ayşenil Şamlıoğlu, dayanamayıp akıma kendisinin de katıldığı belirtip bu fotoğraflarını "Yaş 30, yaş 63" notuyla paylaştı.
6
Abone Ol
'SEVDİM BU İŞİ'
Daha sonra "Sevdim bu işi" diyerek bir paylaşım daha yaptı.
7
Abone Ol
BİRCE BEŞ YAŞINDA
Birce Akalay, 5 yaşındayken çekilen pozunu tekrar etti ve "5- 36' notuyla paylaştı.
8
Abone Ol
25 YIL ÖNCE
Haluk Levent'in paylaşımına ise "Ben de modaya uyayım. 25 yıl önce ve şimdi" notunu yazdı.
9
Abone Ol
'DAHA BENİ GÖRMEDEN'
Sevinç Erbulak, önce Instagram'da yaptığı paylaşımı sonra 'Akım bu mecraya aitmiş pardon diyerek Twitter'a taşıdı. Erbulak "Bu da benim gençlik işte. Şimdiki bana “uuuuyy” diyor daha beni görmeden" mesajını yazdı.
10
Abone Ol
'ÖZENDİM BEN DE'
Tuna Arman'ın "26-51. Özendim yaptım ben de" mesajıyla yaptığı paylaşımına da beğeni ve yorum yağdı.
11
Abone Ol
'N'ABER GENÇ'
Mesut Yar, 35 yıl önce çekilen bir pozunu ve şimdiki halini gözler önüne serin bir paylaşım yaptı. Yar'ın "Naber genç, bak 35 sene sonran" mesajıyla yaptığı bu paylaşıma takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.