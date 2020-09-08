İki fotoğraf arasında 25 sene

'YAŞ ALMAK GÜZELDİR' Burçin Orhon paylaşımına uzun bir de not ekledi: "18 yaş,58 yaş. 40 senenin izi. Hani bazen yazıyorsunuz ya. Zaman acımasız, ah gençlik vs. Bence önemli olan arada neler yaptığınız. Ben kırk seneye dans, oyunculuk, mankenlik, fotomodellik, hocalık, farklı dallarda eğitim ve üç güzel kız çocuğu sığdırdım. Yani sağlıklı olup rahat uyuduğum zamanları özlemek dışında dizimi dövüp "ah gençlik" demedim hiç. Bu sebeptendir elimde imkan olmasına rağmen daha genç görünmeye çalışmamak. Yaş almak güzeldir. Akıllanırsınız. Önünüzdeki hayat azaldıkça, gereksiz insanları ve çabaları sonlandırırsınız. Mesele kabul etmekte. Tavsiyedir. Günaydın. "