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Hürriyet
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Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 13:31 | 

İki fotoğraf arasında 25 sene

Sosyal medya platformu Twitter'da yeni bir akım ön plana çıkmaya başladı. Birçok kişi yıllar önce çekilen pozlarını ve şimdiki hallerini paylaşıp geçirdiği değişimi de gözler önüne seriyor.

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1YILLAR ÖNCE YILLAR SONRA
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YILLAR ÖNCE YILLAR SONRA

Bu akıma ünlüler de katıldı. İşte kendi paylaşımlarıyla ünlülerin yıllar önceki ve şimdiki halleri ve kendilerine mesajları.

218 YAŞ- 48 YAŞ
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18 YAŞ- 48 YAŞ

Demet Akalın'ın paylaşımı. Birinde 18, diğerinde 48 yaşında.

325 YIL ARADAN SONRA
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25 YIL ARADAN SONRA

Goncagül Sunar, bu pozunu "İki fotoğraf arasında 25 sene" notuyla paylaştı.

4YAŞ ALMAK GÜZELDİR
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'YAŞ ALMAK GÜZELDİR'

Burçin Orhon paylaşımına uzun bir de not ekledi: "18 yaş,58 yaş. 40 senenin izi. Hani bazen yazıyorsunuz ya. Zaman acımasız, ah gençlik vs. Bence önemli olan arada neler yaptığınız. Ben kırk seneye dans, oyunculuk, mankenlik, fotomodellik, hocalık, farklı dallarda eğitim ve üç güzel kız çocuğu sığdırdım. Yani sağlıklı olup rahat uyuduğum zamanları özlemek dışında dizimi dövüp "ah gençlik" demedim hiç. Bu sebeptendir elimde imkan olmasına rağmen daha genç görünmeye çalışmamak. Yaş almak güzeldir. Akıllanırsınız. Önünüzdeki hayat azaldıkça, gereksiz insanları ve çabaları sonlandırırsınız. Mesele kabul etmekte. Tavsiyedir. Günaydın. "

5YAŞ 30, YAŞ 63
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YAŞ 30, YAŞ 63

Ayşenil Şamlıoğlu, dayanamayıp akıma kendisinin de katıldığı belirtip bu fotoğraflarını "Yaş 30, yaş 63" notuyla paylaştı.

6SEVDİM BU İŞİ
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'SEVDİM BU İŞİ'

Daha sonra "Sevdim bu işi" diyerek bir paylaşım daha yaptı.

7BİRCE BEŞ YAŞINDA
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BİRCE BEŞ YAŞINDA

Birce Akalay, 5 yaşındayken çekilen pozunu tekrar etti ve "5- 36' notuyla paylaştı.

825 YIL ÖNCE
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25 YIL ÖNCE

Haluk Levent'in paylaşımına ise "Ben de modaya uyayım. 25 yıl önce ve şimdi" notunu yazdı.

9DAHA BENİ GÖRMEDEN
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'DAHA BENİ GÖRMEDEN'

Sevinç Erbulak, önce Instagram'da yaptığı paylaşımı sonra 'Akım bu mecraya aitmiş pardon diyerek Twitter'a taşıdı. Erbulak "Bu da benim gençlik işte. Şimdiki bana “uuuuyy” diyor daha beni görmeden" mesajını yazdı.

10ÖZENDİM BEN DE
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'ÖZENDİM BEN DE'

Tuna Arman'ın "26-51. Özendim yaptım ben de" mesajıyla yaptığı paylaşımına da beğeni ve yorum yağdı.

11NABER GENÇ
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'N'ABER GENÇ'

Mesut Yar, 35 yıl önce çekilen bir pozunu ve şimdiki halini gözler önüne serin bir paylaşım yaptı. Yar'ın "Naber genç, bak 35 sene sonran" mesajıyla yaptığı bu paylaşıma takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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