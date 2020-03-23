İki dizi oyuncusu sosyal medyada kapıştı: Sana da özgürlüğüne de...
Corona virüs nedeniyle tüm dünyada milyonlarca kişinin evlerine kapandığı bir dönemde ünlü oyuncunun yaptığı bir sosyal medya paylaşımı hem takipçilerini de hem meslektaşlarını kızdırdı.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Hatta bir başka ünlü dizinin yıldızı, meslektaşına kelimenin tam anlamıyla "verip veriştirdi." İşte bir fincan çay paylaşımıyla başlayan o polemik.
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Bu tartışmanın fitilini ateşleyen paylaşım, bir dönem izlenme rekorları kıran Lost dizisinin yıldızı Evangeline Lily'den geldi. Şık bir fincan içindeki çayın birkaç kare fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Lily "çocuklarını jimnastik kampına bıraktığını ve onların da içeri girmeden önce ellerini yıkadıklarını belirtip "onlar oynuyorlar ve gülüyorlar" diye yazdı. Lily bu paylaşımını da hayatının her zamanki gibi gittiğini belirten #businessasusual etiketiyle yaptı.
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Evangeline Lily bu şekilde corona virüse rağmen hayatının eski seyrinde devam ettiğini, hiçbir değişiklik yapmadığını da belirtti. 40 yaşındaki Evangelina Lilly'nin bir takipçisi paylaşımın altına "İnanılmayacak kadar bencil ve sorumsuzca yorumunu yaptı. Bir başkası Lily'ye İtalya'ya bakmasını, bazı insanların yardımsız nefes bile alamadığını hatırlattı. Bir başka takipçi de Lily'yi tüm kazancını sağlık sorunlarına harcamak zorunda kalacağı yolunda uyardı.
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Evangeline Lily, sosyal izolasyonu gereksiz bulduğunu belirtip "Bazıları hayatlarına özgürlüklerinden daha fazla değer verir, bazıları da özgürlüklerine hayatlarından daha fazla değer verirler. Herkes kendi seçimini yapar" diye yanıt vermişti.
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Fakat bir süre önce Joe Jonas ile evlenen Taht Oyunları'nın oyuncusu Sophie Turner da Lily'nin bu sözlerini ve paylaşımlarını duyarsız bulduğunu belirtti. İlk bebeğine hamile olan Turner, kocası ile birlikte Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında ismini söylemeden Lily'yi eleştirdi.
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Turner "Aptallık etmeyin, evde kalın. Özgürlüğünüzü sağlığınızın üstünde görüyorsanız başlarım sizin özgürlüğünüze. Etrafınızdaki savunmasız insanları enfekte edebilirsiniz" diyerek sosyal izolasyona uymayanları eleştirdi.