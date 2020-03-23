İki dizi oyuncusu sosyal medyada kapıştı: Sana da özgürlüğüne de...

Bu tartışmanın fitilini ateşleyen paylaşım, bir dönem izlenme rekorları kıran Lost dizisinin yıldızı Evangeline Lily'den geldi. Şık bir fincan içindeki çayın birkaç kare fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Lily "çocuklarını jimnastik kampına bıraktığını ve onların da içeri girmeden önce ellerini yıkadıklarını belirtip "onlar oynuyorlar ve gülüyorlar" diye yazdı. Lily bu paylaşımını da hayatının her zamanki gibi gittiğini belirten #businessasusual etiketiyle yaptı.