İki bin yıllık tarihi İpek Yolu, pazar yeri ve otopark oldu
İZMİR'in Konak ilçesindeki Antik Roma'dan kalma yaklaşık 2 bin yıllık İpek Yolu'nun üzerine her hafta pazar kuruluyor. Bunun yanında kalıntıların üzerine park edilen araçlar sebebiyle yolun birçok noktasında, çökmeler meydana geldiği görüldü. Bölgenin bir an önce koruma altına alınması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Engin Berber, "Ülke olarak bir hazinenin üzerinde oturuyoruz ama bu hazineyi gelecek kuşaklara aktarmakta sıkıntı yaşıyoruz" dedi.