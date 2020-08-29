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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 29 Ağustos 2020 - 10:50 | 

İki arabayla gittiler: Çocukları boyuna yetişti

Ünlü oyuncu ve yönetmen Angelina Jolie, altı çocuğuyla birlikte yemeğe gitti. Yıldız, çocukları ve korumaları iki ayrı araçla seyahat etti.

Backgrid USA; Mega News Agency 

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1İŞ DIŞINDA TÜM ZAMANI ÇOCUKLARINA AYIRIYOR
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İŞ DIŞINDA TÜM ZAMANI ÇOCUKLARINA AYIRIYOR

44 yaşındaki Angelina Jolie, özellikle de eşi Brad Pitt'ten ayrıldıktan sonra iş dışındaki bütün zamanını çocuklarına ayırıyor.

2HER BİRİYLE BAŞ BAŞA YEMEĞE ÇIKIYOR
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HER BİRİYLE BAŞ BAŞA YEMEĞE ÇIKIYOR

Hem toplu halde hem de sırayla her biriyle tek tek kaliteli zaman geçirmeye özen gösteriyor ünlü yıldız.

3YEDİ KİŞİ YEMEĞE GİTTİLER
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YEDİ KİŞİ YEMEĞE GİTTİLER

Jolie ve altı çocuğu önceki gün de Malibu'da ünlü bir restorana yemeğe gittiklerinde görüntülendi.

4İKİ FARKLI ARAÇLA SEYAHAT ETTİLER
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İKİ FARKLI ARAÇLA SEYAHAT ETTİLER

Jolie, kendi kullandığı araçla seyahat ederken çocukları korumalar eşliğinde başka bir araçla restorana ulaştı.

5KORUMALAR ÖNLEM ALDI
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KORUMALAR ÖNLEM ALDI

Angelina Jolie ve çocukları Maddox, Shiloh, Zahara, Pax Thien, Vivienne ve Knox'un araçlarından inip restorana girişleri sırasında korumalar önlem aldı.

6HIZLICA RESTORANA GİRDİLER
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HIZLICA RESTORANA GİRDİLER

Yıldızı ve çocuklarını görüntüleyen fotoğrafçıları aileye fazla yaklaştırmamak için korumalar büyük bir özen gösterdi ve çaba harcadı.Angelina Jolie ve altı çocuğu araçlarından hızlıca inip restorana doğru ilerlediler.

7ÇOCUKLAR BOYUNA YETİŞTİ
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ÇOCUKLAR BOYUNA YETİŞTİ

Jolie'nin çocuklarının her birinin büyüdüğü özellikle de Shiloh, Zahara ve Pax Thien'in neredeyse annelerinin boyuna yetiştiği görüldü.

8ÜÇÜ BİYOLOJİK ÜÇÜ EVLATLIK
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ÜÇÜ BİYOLOJİK ÜÇÜ EVLATLIK

Jolie tam altı çocuk annesi. Üçü evlat edindiği üçünü de Brad Pitt ile birlikteliğinden dünyaya getirdiği altı çocuk, boşanmanın ardından onunla birlikte yaşıyor. Bir zamanlar Brangelina diye anılan çift, çocuklarının velayeti için uzun süren zorlu bir hukuk mücadelesine girişmişti.

9MADDOX İLK GÖZ AĞRISI
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MADDOX İLK GÖZ AĞRISI

Jolie'nin ilk çocuğu 2002 yılında evlat edindiği Kamboçyalı Maddox. 19 yaşındaki Maddox, Güney Kore'ye üniversite eğitimi için gitti. Fakat koronavirüs pandemisi nedeniyle ailesinin yanına geri döndü.

10ANNESİNİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ
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ANNESİNİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Maddox; kendi doğumundan çok önce yaşanana olayları konu alan Önce Babamı Öldürdüler filminin kamera arkasında yönetmenlik yapan annesi Angelina Jolie'ye yardımcı olmuştu.

11İKİNCİ ÇOCUK ZAHARA
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İKİNCİ ÇOCUK ZAHARA

 15 yaşındaki Zahara Marley ise 2005 yılında evlat edinildi. Etiyopyalı Zahara, çocukluk yıllarında kalça kemiklerinden bir sorun yaşıyordu.

12MODA TASARIMINA İLGİSİ VAR
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MODA TASARIMINA İLGİSİ VAR

Hatta kısa bir süre önce bu yüzden operasyon geçirdi. Zahara'nın moda tasarımına ilgisi olduğu haberleri basına yansıyor.

13VİETNAMLI OĞLU
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VİETNAMLI OĞLU

Jolie, 2007 yılında da Vietnamlı Pax Thien'i evlat edindi.

1416 YAŞINA GELDİ
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16 YAŞINA GELDİ

Pax Thien şu anda 16 yaşında.

15İLK BİYOLOJİK ÇOCUK
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İLK BİYOLOJİK ÇOCUK

Jolie ve Pitt çiftinin ilk biyolojik çocuğu Shiloh Nouvelle 2006 yılında Namibya'da dünyaya geldi.

16SHILOH 14 YAŞINDA
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SHILOH 14 YAŞINDA

Şu anda 14 yaşında olan Shiloh, erkek kardeşleri gibi giyinmesi nedeniyle yıllardır ilgi odağında.

17İKİZLERİN BİRİ KIZ DİĞERİ ERKEK
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İKİZLERİN BİRİ KIZ DİĞERİ ERKEK

 Jolie ve Pitt'in diğer biyolojik çocukları ise ikizler Vivienne Marcheline ve Knox Leon.

18ONLAR DA BÜYÜDÜ
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ONLAR DA BÜYÜDÜ

12 yaşında olan ikizler, Jolie'nin annesi Marcheline Bertrand'ın köklerinin geldiği Fransa'da dünyaya gözlerini açtı. 

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