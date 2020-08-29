İki arabayla gittiler: Çocukları boyuna yetişti

Ünlü oyuncu ve yönetmen Angelina Jolie, altı çocuğuyla birlikte yemeğe gitti. Yıldız, çocukları ve korumaları iki ayrı araçla seyahat etti.
Backgrid USA; Mega News Agency
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İŞ DIŞINDA TÜM ZAMANI ÇOCUKLARINA AYIRIYOR
44 yaşındaki Angelina Jolie, özellikle de eşi Brad Pitt'ten ayrıldıktan sonra iş dışındaki bütün zamanını çocuklarına ayırıyor.
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HER BİRİYLE BAŞ BAŞA YEMEĞE ÇIKIYOR
Hem toplu halde hem de sırayla her biriyle tek tek kaliteli zaman geçirmeye özen gösteriyor ünlü yıldız.
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YEDİ KİŞİ YEMEĞE GİTTİLER
Jolie ve altı çocuğu önceki gün de Malibu'da ünlü bir restorana yemeğe gittiklerinde görüntülendi.
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İKİ FARKLI ARAÇLA SEYAHAT ETTİLER
Jolie, kendi kullandığı araçla seyahat ederken çocukları korumalar eşliğinde başka bir araçla restorana ulaştı.
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KORUMALAR ÖNLEM ALDI
Angelina Jolie ve çocukları Maddox, Shiloh, Zahara, Pax Thien, Vivienne ve Knox'un araçlarından inip restorana girişleri sırasında korumalar önlem aldı.
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HIZLICA RESTORANA GİRDİLER
Yıldızı ve çocuklarını görüntüleyen fotoğrafçıları aileye fazla yaklaştırmamak için korumalar büyük bir özen gösterdi ve çaba harcadı.Angelina Jolie ve altı çocuğu araçlarından hızlıca inip restorana doğru ilerlediler.
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ÇOCUKLAR BOYUNA YETİŞTİ
Jolie'nin çocuklarının her birinin büyüdüğü özellikle de Shiloh, Zahara ve Pax Thien'in neredeyse annelerinin boyuna yetiştiği görüldü.
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ÜÇÜ BİYOLOJİK ÜÇÜ EVLATLIK
Jolie tam altı çocuk annesi. Üçü evlat edindiği üçünü de Brad Pitt ile birlikteliğinden dünyaya getirdiği altı çocuk, boşanmanın ardından onunla birlikte yaşıyor. Bir zamanlar Brangelina diye anılan çift, çocuklarının velayeti için uzun süren zorlu bir hukuk mücadelesine girişmişti.
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MADDOX İLK GÖZ AĞRISI
Jolie'nin ilk çocuğu 2002 yılında evlat edindiği Kamboçyalı Maddox. 19 yaşındaki Maddox, Güney Kore'ye üniversite eğitimi için gitti. Fakat koronavirüs pandemisi nedeniyle ailesinin yanına geri döndü.
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ANNESİNİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ
Maddox; kendi doğumundan çok önce yaşanana olayları konu alan Önce Babamı Öldürdüler filminin kamera arkasında yönetmenlik yapan annesi Angelina Jolie'ye yardımcı olmuştu.
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İKİNCİ ÇOCUK ZAHARA
15 yaşındaki Zahara Marley ise 2005 yılında evlat edinildi. Etiyopyalı Zahara, çocukluk yıllarında kalça kemiklerinden bir sorun yaşıyordu.
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MODA TASARIMINA İLGİSİ VAR
Hatta kısa bir süre önce bu yüzden operasyon geçirdi. Zahara'nın moda tasarımına ilgisi olduğu haberleri basına yansıyor.
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VİETNAMLI OĞLU
Jolie, 2007 yılında da Vietnamlı Pax Thien'i evlat edindi.
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16 YAŞINA GELDİ
Pax Thien şu anda 16 yaşında.
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İLK BİYOLOJİK ÇOCUK
Jolie ve Pitt çiftinin ilk biyolojik çocuğu Shiloh Nouvelle 2006 yılında Namibya'da dünyaya geldi.
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SHILOH 14 YAŞINDA
Şu anda 14 yaşında olan Shiloh, erkek kardeşleri gibi giyinmesi nedeniyle yıllardır ilgi odağında.
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İKİZLERİN BİRİ KIZ DİĞERİ ERKEK
Jolie ve Pitt'in diğer biyolojik çocukları ise ikizler Vivienne Marcheline ve Knox Leon.
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ONLAR DA BÜYÜDÜ
12 yaşında olan ikizler, Jolie'nin annesi Marcheline Bertrand'ın köklerinin geldiği Fransa'da dünyaya gözlerini açtı.