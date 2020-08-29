İki arabayla gittiler: Çocukları boyuna yetişti

ÜÇÜ BİYOLOJİK ÜÇÜ EVLATLIK Jolie tam altı çocuk annesi. Üçü evlat edindiği üçünü de Brad Pitt ile birlikteliğinden dünyaya getirdiği altı çocuk, boşanmanın ardından onunla birlikte yaşıyor. Bir zamanlar Brangelina diye anılan çift, çocuklarının velayeti için uzun süren zorlu bir hukuk mücadelesine girişmişti.