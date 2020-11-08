İkbal Gürpınar'a bir acı haber daha

İkbal Gürpınar geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırılan ünlü sunucu tedaviye cevap verince normal odaya alınmıştı.
2
Abone Ol
ANNESİNİ KAYBETTİ
Hastanede iyileşeceği günü bekleyen ünlü sunucu bir acı haber daha aldı. İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
3
Abone Ol
OĞLU DUYURDU
İkbal Gürpınar'ın oğlu Alper Gürpınar, annesinin sosyal medya hesabından bu açıklamayı yaptı: 'Annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Canım anneannemiz Neriman Dönmez, Covid -19'dan dolayı Hakk'a yürüdü. Annem İkbal Gürpınar, bugün yoğun bakımdan normal servise çıktı, tedavisine orada devam edilecek. Günlerdir annemi yaşatmak için yoğun çaba gösteren Ankara Şehir Hastanesi'nin Başhekimi Sayın Aziz Ahmet Surel'e, Yoğun Bakım sorumlusu Prof. Dr Seval İzdeş ve ekibine, Kıymetli Hekimlerimiz ve özellikle yoğun bakım hemşı̇relerı̇mı̇ze , dualarınızla hep annemin yanında olduğunuz için sizlere sonsuz teşekkürler.'
4
Abone Ol
BABASINI DA KAYBETMİŞTİ
İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez de 2 ay önce koronavirüs sebebiyle vefat etmişti.